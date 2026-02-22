Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Tο κρίσιμο διακύβευμα για τα ΜΕΔ- Ερωτήσεις και απαντήσεις που «αποκωδικοποιούν» το θέμα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Η διαχείριση των ΜΕΔ απαιτεί μια ισορροπία ανάμεσα στη σταθερότητα κανόνων και την προστασία των πραγματικά ευάλωτων

Η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο ευαίσθητα κεφάλαια της οικονομικής συζήτησης στην Κύπρο, με ισχυρές κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις. Οι πρόσφατες παρεμβάσεις και οι δημόσιες τοποθετήσεις επιχειρηματικών και πολιτικών παραγόντων έχουν τροφοδοτήσει τη συζήτηση για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα, ειδικά σε σχέση με τις ρυθμίσεις δανείων, τις εκποιήσεις και την εμπιστοσύνη αγορών-επενδυτών προς την κυπριακή οικονομία. Παρακάτω ακολουθεί μια σειρά ερωτήσεων και απαντήσεων που «αποκωδικοποιούν» το θέμα, εξηγούν τα βασικά σημεία και σκιαγραφούν γιατί η διατήρηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για τα ΜΕΔ εξακολουθεί να παίζει κρίσιμο ρόλο. Τι είναι τα ΜΕΔ και γιατί απασχολούν τόσο την ο...

