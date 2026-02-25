Μεγάλο πλήγμα στην οικονομία εάν δεν ελεγχθεί η νόσος

Ισχυρό πλήγμα εκτιμάται ότι θα υποστεί η κυπριακή οικονομία εάν οι αρμόδιες Αρχές δεν καταφέρουν να ελέγξουν τα κρούσματα αφθώδους πυρετού. Σε ένα κακό σενάριο, η εξάπλωση της νόσου θα έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί σημαντικά η ζωική παραγωγή, η παραγωγή γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Την ίδια ώρα, πλήγμα αναμένεται να δεχθούν και οι εξαγωγές χαλλουμιού, με ανοιχτό το ενδεχόμενο απώλειας ακόμη και θέσεων εργασίας.

Φορείς της αγοράς, με δηλώσεις τους στον «Π», υπογραμμίζουν ότι το κλειδί για να περιοριστούν οι απώλειες και να μην πληγεί ο τομέας της κτηνοτροφίας, η βιομηχανία τροφίμων και ευρύτερα η οικονομία είναι να επιτευχθεί ο έλεγχος των κρουσμάτων, δηλαδή να σταματήσει η εξάπλωσή τους.

Ανησυχίες

Ο γενικός γραμματέας του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, δήλωσε στον «Π» ότι το Επιμελητήριο παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία την κατάσταση όπως εξελίσσεται, επισημαίνοντας ότι από τη θανάτωση ζώων θα επηρεαστεί ένας παραγωγικός ιστός της οικονομίας και αρκετές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, πρόσθεσε, θα επηρεαστεί η προσφορά την ώρα που η ζήτηση παραμένει σε υψηλά επίπεδα ενόψει και του Πάσχα.

«Δυστυχώς θα αντιμετωπίσουμε και αυξημένες τιμές», παρατήρησε. Οι εξαγωγές, προσέθεσε, που στο παρόν στάδιο δεν επηρεάζονται, είναι αυτονόητο ότι θα επηρεαστούν στο σύντομο μέλλον.

Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του Επιμελητηρίου, Ανδρέας Ανδρέου, σημείωσε από την πλευρά του ότι αυτό που προέχει είναι ο περιορισμός της εξάπλωσης της νόσου.

«Εάν το επιτύχει η Κυπριακή Δημοκρατία και οι εμπλεκόμενοι φορείς, τότε οι επιπτώσεις θα είναι μηδαμινές, ενώ εάν επεκταθεί, δυστυχώς, οι επιπτώσεις δεν μπορούν να υπολογιστούν, θα είναι μεγάλες».

Σύμφωνα με τον κ. Ανδρέου, οι γειτνιάζουσες περιοχές Λιβάδια, Αραδίππου, Αθηένου είναι παραδοσιακές περιοχές κτηνοτροφίας με σημαντική ζωική παραγωγή.

«Εάν το πρόβλημα εξαπλωθεί, θα υπάρξουν συνέπειες στην παραγωγή, στις εξαγωγές και κατ’ επέκταση στις θέσεις εργασίας».

Όπως εκτιμά, οι φάρμες που πλήγηκαν για να φθάσουν σε σημείο να επαναδραστηριοποιηθούν χρειάζονται γύρω στα δύο χρόνια.

«Για την ώρα κάνουμε υποθέσεις καθώς δεν έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία ενώπιόν μας. Εάν η κατάσταση ελεγχθεί και δεν επεκταθεί, τότε οι επιπτώσεις θα είναι σχετικά ελεγχόμενες και θα συνεχίσει χωρίς προβλήματα η παραγωγή γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων και χαλλουμιού», σημειώνει στον «Π» ο διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), Πάρης Αναστασίου.

«Το στοίχημα είναι να ελεγχθεί η κατάσταση και να υπάρξει συνεργασία από όλους τους φορείς. Εάν ξεφύγει η κατάσταση, σίγουρα θα υπάρξουν επιπτώσεις στην παραγωγή γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων και των εξαγωγών, ενώ θα πληγεί σημαντικά ο τομέας της κτηνοτροφίας», τονίζει.

Σύμφωνα με τον κ. Αναστασίου, υπάρχουν λύσεις σε περίπτωση που επεκταθεί το πρόβλημα, επισημαίνοντας ακόμη ότι οι εξελίξεις αποτελούν μια ευκαιρία για την οριστική επίλυση του χρόνιου προβλήματος των κτηνιατρικών ελέγχων εντός των Βρετανικών Βάσεων.

Σοβαρή η κατάσταση

Ο εκτελεστικός γραμματέας του Συνδέσμου Τυροκόμων Κύπρου, Μιχάλης Κούλλουρος, ανέφερε στον «Π» ότι είναι δύσκολο να μιλήσουμε για συγκεκριμένα νούμερα, σημειώνοντας ωστόσο ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις στην παραγωγή, λόγω θανάτωσης των ζώων, στην παραγωγή γάλακτος και χαλλουμιού.

Οι πρώτες ενδείξεις, σημειώνει, εάν τα δεδομένα δεν διαφοροποιηθούν με περαιτέρω εξάπλωση του ιού, είναι ότι δεν θα υπάρξει εμπάργκο στις εξαγωγές χαλλουμιού, με βασικές αγορές της χώρας, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και Καναδά, να συνεχίζουν απρόσκοπτα τις εισαγωγές χαλλουμιών.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, το χαλλούμι βρίσκεται στη 2η θέση των εξαγώγιμων προϊόντων της χώρας, με αξία €201 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Ο κ. Κούλλουρος διαβεβαιώνει το κοινό ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, αναφέροντας ότι τα προϊόντα είναι ασφαλή καθώς ο αφθώδης πυρετός δεν απειλεί την ανθρώπινη υγεία ούτε μεταδίδεται μέσω τροφίμων στον άνθρωπο.

O Σύνδεσμος Τυροκόμων Κύπρου με ανακοίνωσή του έκανε λόγο για μια ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση που απαιτεί υπευθυνότητα, ψυχραιμία, συντονισμό και άμεση δράση.

Η εμφάνιση του αφθώδους πυρετού δεν αποτελεί απλώς κτηνιατρικό ζήτημα, υπογράμμισε ο Σύνδεσμος, αλλά επηρεάζει άμεσα την αγροτική παραγωγή, την τυροκομία, τις εξαγωγές και συνολικά την οικονομία του τόπου. Στο πλαίσιο αυτό, καλεί τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να εφαρμόσουν με τη μέγιστη επιχειρησιακή επάρκεια όλα τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού της νόσου, με ενίσχυση των ελέγχων, της επιτήρησης και της αυστηρής εφαρμογής των πρωτοκόλλων βιοασφάλειας.

Έτρεξαν για κρέας

Ο γενικός γραμματέας του Παγκύπριου Συνδέσμου Λιανικού Εμπορίου (ΠΑΣΥΛΕ), Μάριος Αντωνίου, δήλωσε στον «Π» ότι μέχρι στιγμής οι παραγγελίες παραδίδονται κανονικά επισημαίνοντας ότι, εάν δεν εξαπλωθεί περαιτέρω η νόσος, δεν αναμένεται να επηρεαστεί η αγορά. Αντίθετα, σημειώνει, εάν εξαπλωθεί και σε πρόσθετες κτηνοτροφικές μονάδες, τότε θα δημιουργηθεί πρόβλημα στην αγορά.

Σύμφωνα με τον κ. Αντωνίου, το Σαββατοκύριακο η κίνηση ήταν αυξημένη σε σχέση με προηγούμενα Σαββατοκύριακα καθώς πολύς κόσμος έτρεξε να προμηθευτεί κρεατικά λόγω της ανησυχίας για ελλείψεις στην αγορά.