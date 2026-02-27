Με διαδικτυακή ψηφοφορία «κλείδωσε» το ψηφοδέλτιο του Volt για τις Βουλευτικές

Τα μέλη του Volt επικύρωσαν χθες, μέσω διαδικτυακής ψηφοφορίας, το ψηφοδέλτιο για τις Βουλευτικές Εκλογές του Μαΐου 2026. Η επίσημη έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας και η παρουσίαση των υποψήφιων του Volt, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου και ώρα 11:00, στο αμφιθέατρο Discovery του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Volt, με τη συμμετοχή και την εμπιστοσύνη τους, τα μέλη του κόμματος επιβεβαίωσαν μια συλλογική προσπάθεια ευθύνης, αξιοπιστίας και πολιτικής ανανέωσης. «Η μαζική συμμετοχή των μελών επιβεβαιώνει αυτό που κάνει το Volt διαφορετικό: μια πολιτική που θεμελιώνεται στη συμμετοχή, τη διαφάνεια και τη συλλογική ευθύνη», αναφέρει η ανακοίνωση.

Το ψηφοδέλτιο του Volt συνδυάζει 41,1% γυναίκες και μέσο όρο ηλικίας 48,8 έτη, αποτυπώνοντας, όπως αναφέρεται, «ισότητα, φρεσκάδα και εμπειρία», ενώ η παρουσία υποψηφίων από διαφορετικά επαγγελματικά πεδία και από άλλες κοινότητες αναδεικνύει τον πολυπολιτισμικό και σύγχρονο χαρακτήρα της Κύπρου που το κόμμα επιθυμεί να εκπροσωπήσει.

Το επίσημο ψηφοδέλτιο του Volt ανά επαρχία έχει ως ακολούθως:

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

1. Αποστολίδης Αλέξανδρος

2. Ατταλίδου Αλεξάνδρα

3. Βασιλείου Σοφία

4. Βελάρης Χαρίλαος

5. Βρυωνίδης Φρίξος

6. Δημητριάδη Ροδούλα

7. Δρουσιώτης Μακάριος

8. Θεοχαρίδου Δέσποινα

9. Καραγιάννης Αχιλλέας

10. Κιτής Μιχάλης

11. Κωνσταντή Κώστα

12. Νικολάου Βασίλης

13. Ξάνθου Έφη

14. Παύλου Σάββας

15. Σοφοκλέους Ανδρομάχη

16. Τιρκίδης Ιωάννης

17. Τρύφων Νικόλας

18. Χαραλάμπους Χάρις

19. Χριστούδια Gumuskut Άντρη

ΛΕΜΕΣΟΣ

1. Απαρίσιο Ντιέγκο Αρμάντο

2. Βάσκες Χατζηλύρα Πενέλοπε

3. Γρηγορίου Ανδρέας

4. Λιμνάτη Μελίνα

5. Λοΐζου Παρράς Πάνος

6. Νικολαΐδου Πανδώρα

7. Ονουφρίου Χριστοδούλου Φρύνη

8. Σκέντερ Μαρία

9. Σουτζιής Ανδρέας

10. Χατζηνικολάου Αλέξης

11. Χατζηχριστοφής Πάνος

12. Χριστοφή Νίκη

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

1. Αυξεντίου Γιώτα

2. Ζωσίμοβ Ευγένιος

3. Κάρουλλας Πιέρος

4. Μιχαήλ Αρτέμιος

5. Οικονόμου Βάσος

6. Παραλίκη Κυθραιώτου Ιόλη

7. Σαρρής Άλκης

8. Στυλιανού Στέλιος

9. Σύζινος Σώτος

10. Χρίστου (Κίττος) Μιχάλης

11. Ψάλτης Ιάκωβος

ΛΑΡΝΑΚΑ

1. Γεωργιάδου Μαργαρίτα

2. Θεοφάνους Γιώργος

3. Καλοπαίδης Μιχάλης

4. Λισένγκο Άννα

5. Παπαγεωργίου Αντώνης

6. Χριστοφόρου Αλέξανδρος

ΠΑΦΟΣ

1. Αγρότης Γιάννης

2. Δίας Πέτρος

3. Ησαΐας Ευαγόρας

4. Παύλου Δέσπω

5. Στυλιανίδου Άννα

ΚΕΡΥΝΕΙΑ

1. Ιωάννου Νατάσα

2. Μακφέρσον Ποτούδη Σίλεια

3. Μαυρομμάτη Σπυρούλα

Πηγή: ΚΥΠΕ