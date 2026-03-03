Η επανεμφάνιση του πληθωρισμού ο μεγαλύτερος κίνδυνος

Ενας παρατεταμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή, εξέλιξη που θα μπορούσε να κρατήσει ψηλά τις τιμές της ενέργειας, αποτελεί σήμερα τον υπ' αριθμόν ένα κίνδυνο για την παγκόσμια οικονομία , με ιδιαίτερο αντίκτυπο και για την Κύπρο η οποία έχει υψηλή εξάρτηση από ένα ήδη υψηλό κόστος ενέργειας.

Το πληθωριστικό ρίσκο σημειώνει και το εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Φίλιπ Λέιν, σε συνέντευξη που παραχώρησε στους Financial Times.

Ο κ. Λέιν επανέλαβε την ανησυχία της ΕΚΤ για πιθανές επιπτώσεις στις τιμές ενέργειας και, κατ’ επέκταση, στον πληθωρισμό και την οικονομική δραστηριότητα.

Όπως είπε, ένα μεγάλο ενεργειακό σοκ θα μπορούσε να ωθήσει ανοδικά τον πληθωρισμό και να επιβραδύνει την ανάπτυξη — καθιστώντας βασικό στοιχείο της δράσης της ΕΚΤ τη στενή παρακολούθηση των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Αυξάνονται οι τιμές

Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου σημείωσε την Τρίτη νόε άλμα εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή που προκάλεσε το κλείσιμο του στενού του Χορμούζ και της διακοπής της παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τη δημόσια εταιρεία ενέργειας του Κατάρ QatarEnergy.

Γύρω στις 10:20 (ώρα Κύπρου), το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης του ολλανδικού TTF, που θεωρείται η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς, σημείωνε αύξηση άνω του 23%, έπειτα από ένα άλμα άνω του 33%, στα 59,445 ευρώ η μεγαβατώρα, επίπεδο που είχε να καταγραφεί από το Φεβρουάριο 2023, όταν είχαν ανέβει κάθετα οι τιμές εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

Εξάλλου διευρύνθηκε η πτώση των τιμών των ευρωπαϊκών μετοχών, καθώς αυξήθηκαν οι πωλήσεις από τους επενδυτές που βρίσκονται αντιμέτωποι με την προοπτική ενός παρατεταμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ η αύξηση των τιμών του πετρελαίου προκαλεί φόβους για άνοδο του κόστους διαβίωσης.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωνε στις 10:04 (ώρα Κύπρου) πτώση 1,3% στις 615,72 μονάδες, αφού χθες, Δευτέρα, είχε κλείσει στο χαμηλότερο επίπεδο των δύο τελευταίων εβδομάδων.

Ο δείκτης των εταιρειών κοινής ωφελείας και ο τραπεζικός τομέας κατέγραψαν πτώση 2,6% καθένας, ενώ αυξήθηκε οριακά ο ενεργειακός τομέας, αυξάνοντας τα κέρδη από τις προηγούμενες συνεδριάσεις.

