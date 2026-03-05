Πανίκος Νικολάου: Ανάπτυξη με πειθαρχία, τι λέει για ανταγωνισμό και εξαγορές

Τo χαμηλό κόστος κινδύνου είναι η ισχυρότερη γραμμή άμυνας στο αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, υποστήριξε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, Πανίκος Νικολάου.

Σε ενημέρωση δημοσιογράφων για το τριετές επιχειρηματικό πλάνο της τράπεζας 2026-2028, ο κ. Νικολάου επεσήμανε ότι η τράπεζα είναι μία από τις καλύτερα κεφαλαιοποιημένες τράπεζες στην Ευρώπη με δείκτη Κοινών Κεφαλαίων της Κατηγορίας 1, ύψους 21%, με υψηλά αποθέματα κεφαλαίου και ρευστότητας και είναι στην ισχυρότερη θέση που ήταν ποτέ, ακολουθώντας συντηρητική πολιτική η οποία θα συνεχιστεί.

Αναφερόμενος στην κρίση στη Μέση Ανατολή, σημείωσε ότι η έκθεση της τράπεζας στην περιοχή είναι πολύ χαμηλή, ενώ ο τομέας του τουρισμού αποτελεί μόλις το ένα δέκατο του χαρτοφυλακίου της σε Κύπρο και Ελλάδα. Παράλληλα, ανέφερε ότι στα θετικά δεδομένα περιλαμβάνεται και ο χαμηλός δείκτης κόστους προς έσοδα που είναι κάτω του 40%.

«Είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι από ποτέ», τόνισε, αναφέροντας ότι «αναλόγως με το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση θα ενεργήσουμε.

Σημειώνεται ότι το επιχειρηματικό πλάνο της τράπεζας καταρτίστηκε πριν τις εξελίξεις στο Ιράν με συντηρητικές παραδοχές.

Με βάση τις εκτιμήσεις της τράπεζας, αναμένεται ετήσια αύξηση 5% στην πιστωτική επέκταση το 2026 και για τα έτη 2026-2028 αναμένεται ετήσια αύξηση 4% περίπου. Το χαρτοφυλάκιο διεθνών δανείων αναμένεται να αυξηθεί από €1,4 δισ. σε περίπου €2 δισ. έως το 2028.

Ανταγωνισμός, εξαγορές

Σε σχέση με τον ανταγωνισμό στην αγορά με αφορμή τις κινήσεις της Eurobank και Alpha Bank, ανέφερε ότι η τράπεζα μπορεί να ανταγωνιστεί λόγω του επιχειρηματικού της μοντέλου και τις σχέσεις με τους πελάτες. «Μπορούμε να υπερασπιστούμε αυτά που έχουμε», ανέφερε, «έχοντας στημένο όλο το πακέτο», υπέδειξε με νόημα. Περισσότερη ανησυχία για τον ανταγωνισμό εκφράζεται για τις εταιρείες fintech, τόνισε, όχι για τις παραδοσιακές τράπεζες.

Όσον αφορά τις εξαγορές, σημείωσε ότι η τράπεζα δεν θα χρησιμοποιήσει όλο το απόθεμα κεφαλαίου προκειμένου να υπάρχει ευελιξία για μικρές εξαγορές που ενέχουν στρατηγική λογική. Στόχος της τράπεζας είναι να επιτευχθεί οργανική ανάπτυξη, με εξαγορές που πληρούν χρηματοοικονομικά κριτήρια κυρίως στον τομέα των ασφαλειών, του asset management και των fintech, τονίζοντας ακόμη ότι δεν θα γίνουν εξαγορές που επηρεάζουν τη διανομή μερισμάτων.

Ο κ. Νικολάου δεν απέκλεισε ενδεχόμενο εξαγορών εκτός Κύπρου, τονίζοντας ότι δεν έχουν σκοπό να επεκταθούν στον τομέα το retail στην Ελλάδα.

Απαντώντας σε ερώτηση του «Π» για το χρονικό πλαίσιο νέας εξαγοράς, η Εκτελεστική Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Τράπεζας Κύπρου, Ελίζα Λειβαδιώτου, ανέφερε ότι «όταν υπάρχει κάτι θα το ανακοινώσουμε στην ώρα του όταν και εφόσον γίνει», τονίζοντας τους εποπτικούς περιορισμούς.