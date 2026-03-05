Τα καταθετικά και δανειστικά επιτόκια τον Ιανουάριο, πως συγκρίνονται με ευρωζώνη

Σταθερά παρέμειναν τα καταθετικά επιτόκια τον Ιανουάριο για τα νοικοκυριά στην Κύπρο, ενώ στις επιχειρήσεις σημειώθηκε μικρή αύξηση. Μεικτές τάσεις παρατηρήθηκαν στα δανειστικά επιτόκια.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που δημοσιεύτηκαν την Τετάρτη, το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά παρέμεινε στο 1,20%, όσο ήταν και τον προηγούμενο μήνα. Τον Ιανουάριο του 2025, βρίσκονταν στο 1,34%.

Τα καταθετικά επιτόκια για νοικοκυριά στην Κύπρο είναι τα τέταρτα πιο χαμηλά στην ευρωζώνη μετά την Σλοβενία (0,74%), Βουλγαρία (1,03%) και Ελλάδα (1,14%). Αντίθετα, τα ψηλότερα έχει η Ιταλία (2,23%) και Ολλανδία (2,21%).

Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοοικονομικές εταιρείες παρουσίασε αύξηση στο 1,31%, σε σύγκριση με 1,23% τον προηγούμενο μήνα. Πέρσι ήταν 1,70%. Είναι τα δεύτερα πιο χαμηλά στην ευρωζώνη μετά τη Βουλγαρία. Τα ψηλότερα επιτόκια απολαμβάνουν οι καταθέτες στη Γαλλία και Σλοβακία.

Επιτόκια δανείων

Όσον αφορά τα επιτόκια των δανείων διαμορφώνονται σε επίπεδα κάτω του μέσου όρου της ΕΕ.

Τα επιτόκια στεγαστικών δανείων για τα νοικοκυριά ανέρχονται σε 3,12% έναντι 3,36% που είναι ο μέσος όρος στην ευρωζώνη, παραμένοντας σταθερά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Τα ψηλότερα επιτόκια στεγαστικών δανείων έχει η Λετονία (3,89%) και η Εσθονία (3,80%) και τα χαμηλότερα η Μάλτα (1,94%) και η Βουλγαρία (2,46%).

Το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια σημείωσε αύξηση στο 6,30%, σε σύγκριση με 6,21% τον προηγούμενο μήνα και είναι το έβδομο χαμηλότερο στην ευρωζώνη.

Τα ψηλότερα επιτόκια καταναλωτικών δανείων έχει η Εσθονία και φθάνουν το 14,04% και ακολουθεί η Λετονία με 12,60% και η Ελλάδα με 10,44%. Ο μέσος όρος στην ευρωζώνη είναι 7,51%.

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, δανείζονται με τα έκτα πιο ψηλά επιτόκια στην ευρωζώνη.