Αισιόδοξος ο Κώστας Κουμής για ομαλοποίηση πτήσεων μέχρι το Σαββατοκύριακο

«Η χώρα μας ήταν, είναι και θα είναι ένας ασφαλής τουριστικός προορισμός», τονίζει ο υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι είναι σημαντικό το μήνυμα αυτό να φτάσει τόσο στους ξένους επισκέπτες όσο και στους επαγγελματίες του τουρισμού

ΓΡΑΦΟΥΝ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ, ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ Μήνυμα ψυχραιμίας επιχειρεί να στείλει το Υφυπουργείο Τουρισμού σε σχέση με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στον τουρισμό η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, την ώρα που οι ενδείξεις από τον αεροπορικό τομέα δείχνουν σταδιακή ομαλοποίηση της κατάστασης. Χθες η easyjet ανακοίνωσε την επανεκκίνηση των πτήσεων από και προς την Κύπρο (Λάρνακα: Λονδίνο, Βερολίνο, Βασιλεία, και Πάφος: Λονδίνο, Μάντσεστερ, Μπρίστολ, Εδιμβούργο). Το Σάββατο αναμένεται να επανέλθει η TUΙ και εντός του Σαββατοκύριακου η Lufthansa.  Σύμφωνα με δηλώσε...

