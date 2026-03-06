Αισιόδοξος ο Κώστας Κουμής για ομαλοποίηση πτήσεων μέχρι το Σαββατοκύριακο

ΓΡΑΦΟΥΝ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ, ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ Μήνυμα ψυχραιμίας επιχειρεί να στείλει το Υφυπουργείο Τουρισμού σε σχέση με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στον τουρισμό η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, την ώρα που οι ενδείξεις από τον αεροπορικό τομέα δείχνουν σταδιακή ομαλοποίηση της κατάστασης. Χθες η easyjet ανακοίνωσε την επανεκκίνηση των πτήσεων από και προς την Κύπρο (Λάρνακα: Λονδίνο, Βερολίνο, Βασιλεία, και Πάφος: Λονδίνο, Μάντσεστερ, Μπρίστολ, Εδιμβούργο). Το Σάββατο αναμένεται να επανέλθει η TUΙ και εντός του Σαββατοκύριακου η Lufthansa. Σύμφωνα με δηλώσε...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!