Αναθεωρημένο διάταγμα απασχόλησης αλλοδαπών φοιτητών από τρίτες χώρες

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη της για την έκδοση αναθεωρημένου Διατάγματος από τον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αφορά την Απασχόληση Αλλοδαπών Φοιτητών από Τρίτες Χώρες και το οποίο δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σήμερα, 06 Μαρτίου 2026.

Το διάταγμα καθορίζει τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και τα επαγγέλματα στα οποία επιτρέπεται η απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών που βρίσκονται στη Δημοκρατία ως φοιτητές, νοουμένου ότι έχουν ολοκληρώσει το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο σπουδών τους και έχουν εγγραφεί στο δεύτερο ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Για την απασχόληση των φοιτητών απαιτείται, μεταξύ άλλων:

• Βεβαίωση πλήρους φοίτησης και πρόγραμμα σπουδών από αναγνωρισμένο ίδρυμα.

• Μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας από τον εργοδότη.

• Αντίγραφο άδειας διαμονής στη Δημοκρατία.

• Σύμβαση απασχόλησης με συγκεκριμένο εργοδότη, θεωρημένη από το Τμήμα Εργασίας, στην οποία να αναγράφονται οι βασικοί όροι εργοδότησης.

