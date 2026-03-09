Οι εξελίξεις σε Μ. Ανατολή και η στεγαστική κρίση ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι συνέπειες της στρατιωτικής επιχείρησης ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, η στεγαστική κρίση και η προώθηση αξιοπρεπούς, βιώσιμης και οικονομικά προσιτής στέγης σε ολόκληρη την Ε.Ε., καθώς και η μετάβαση προς μια πραγματική ενιαία αγορά για την άμυνα και την κάλυψη κρίσιμων κενών στις αμυντικές δυνατότητας της Ε.Ε είναι ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο στις 9-12 Μαρτίου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα όπως έχει διαμορφωθεί, το απόγευμα της Δευτέρας οι ευρωβουλευτές θα εξετάσουν την πρόοδο αναφορικά με την αντιμετώπιση του μισθολογικού και συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των φύλων στην Ε.Ε. Στην ολομέλεια θα τεθεί η έκθεση πρωτοβουλίας σύμφωνα με την οποία οι γυναίκες εξακολουθούν να εκτελούν σε δυσανάλογο μερίδιο, μη αμειβόμενη εργασία και οικιακή εργασία.

Το πρωί της Τρίτης οι ευρωβουλευτές θα υποβάλουν τις συστάσεις τους για την προώθηση αξιοπρεπούς, βιώσιμης και οικονομικά προσιτής στέγασης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε πρωινή συζήτηση με εκπροσώπους του Συμβουλίου και της Επιτροπής καθώς και στην ψηφοφορία που θα ακολουθήσει στις 12:30 (ώρα Γαλλίας), οι ευρωβουλευτές αναμένεται να επισημάνουν τις επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης εκατομμυρίων Ευρωπαίων, λόγω της περιορισμένης προσφοράς κατοικιών και του αυξανόμενου κόστους ενοικίου και ενυπόθηκων δανείων τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Οι προτάσεις που θα οριστικοποιηθούν σε ψηφοφορία της ολομέλειας καλύπτουν τις βασικές πτυχές της κρίσης, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης τόνωσης των επενδύσεων μέσω ενωσιακών, εθνικών και ιδιωτικών κονδυλίων, μείωσης της γραφειοκρατίας στον τομέα της στέγασης, βελτίωσης της ποιότητας, της βιωσιμότητας και της καταλληλότητας των κατοικιών, καθώς και αντιμετώπισης των ελλείψεων εργατικού δυναμικού και των προκλήσεων ανταγωνιστικότητας στον κατασκευαστικό τομέα.

Την ίδια μέρα το Κοινοβούλιο θα συζητήσει επί δύο εκθέσεων για τη μετάβαση προς μια πραγματική ενιαία αγορά για την άμυνα και την κάλυψη κρίσιμων κενών στις αμυντικές δυνατότητες της ΕΕ, οι οποίες θα τεθούν προς ψήφιση την Τετάρτη.

Την Τετάρτη ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου θα τεθεί προς συζήτηση η στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, με τους ευρωβουλευτές να εξετάζουν τις συνέπειες και την ανάγκη στήριξης του ιρανικού λαού. Υπενθυμίζεται ότι η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα είχε δηλώσει κατά την έναρξη των επιθέσεων στις 28 Φεβρουαρίου, την ανάγκη αποφυγής αλυσιδωτής κλιμάκωσης που θα μπορούσε να απειλήσει τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και περαιτέρω. Η συζήτηση αναμένεται να εστιάσει και στην Ουκρανία καθώς και τα μέτρα για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν επίσης την κατάργηση των φραγμών της ενιαίας αγοράς και τρόπους μείωσης της γραφειοκρατίας, της άρσης των εμποδίων και την αξιοποίηση της πλήρους δυναμικής της ενιαίας αγοράς, ενώ θα ψηφίσουν και για την επικαιροποίηση της οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα δικαιώματα για βοήθεια και αποζημίωση σε περιπτώσεις διακοπής.

Την Πέμπτη θα συζητηθούν, με εκπροσώπους της Επιτροπής, μαθήματα από τις πρόσφατες σιδηροδρομικές τραγωδίες στην Ισπανία και τρία χρόνια μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Πηγή: ΚΥΠΕ