Μέτσολα: Η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Όπως είπε η κ. Μέτσολα «η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι πραγματική, απτή και βρίσκεται στο πλευρό σας»

«Γνωρίζουμε επίσης ότι οι άνθρωποι στην Κύπρο ανησυχούν και θέλω να είμαι απολύτως σαφής: δεν είστε και δεν θα είστε ποτέ μόνοι», ανέφερε η πρόεδρος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στην έναρξη της ολομέλειας του Μαρτίου.

Όπως είπε η κ. Μέτσολα «η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι πραγματική, απτή και βρίσκεται στο πλευρό σας. Θα στείλουμε το πιο σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη στέκεται σταθερή και ενωμένη. Διότι η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οποιαδήποτε απειλή κατά κρατών-μελών είναι απολύτως απαράδεκτη και, όταν δοκιμάζεται η αποφασιστικότητά μας, θα βλέπουμε - όπως βλέπουμε και τώρα - την Ευρώπη να ενεργεί ως ένα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

