Στο 0,9% ο πληθωρισμός στην Κύπρο τον Φεβρουάριο, ο δεύτερος χαμηλότερος στην ΕΕ πριν τον πόλεμο

Στο 0,9% επιβραδύνθηκε ο πληθωρισμός στην Κύπρο τον Φεβρουάριο από 1,2% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Eurostat, με τη χώρα να σημειώνει τον δεύτερο χαμηλότερο πληθωρισμό στην ΕΕ, πριν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που εκτιμάται να επιφέρει πληθωριστικό μπουμ.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε επίσης σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία, συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2025, οι κατηγορίες Αναψυχή, Αθλητισμός και Πολιτισμός (5,4%) και Εστιατόρια και Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος (4,9%), παρουσίασαν την μεγαλύτερη θετική μεταβολή.

Οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές καταγράφηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-6,2%) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα (-3,5%).

Σε σχέση με τον Ιανουάριο 2026, οι μεγαλύτερες μεταβολές καταγράφηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (0,8%) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα (-0,5%).

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2025 παρατηρήθηκε  στις κατηγορίες Ενέργεια (-8,4%) και Υπηρεσίες (4,2%) ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ενέργεια (-0,9%).

Στο 1,9% ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη

Όσον αφορά τον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού στην ευρωζώνη αυξήθηκε στο 1,9% τον Φεβρουάριο του 2026 από 1,7% τον Ιανουάριο. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο ρυθμός ήταν 2,3%. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε στο 2,1% τον Φεβρουάριο του 2026 από 2,0% τον Ιανουάριο. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο ρυθμός ήταν 2,7%. 

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Δανία (0,5%), την Κύπρο (0,9%) και την Τσεχία (1,0%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (8,3%), τη Σλοβακία (4,0%) και την Κροατία (3,9%).

Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2026, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε έντεκα κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε τέσσερα και αυξήθηκε σε δώδεκα.

Τον Φεβρουάριο του 2026, οι υπηρεσίες (+1,54 ποσοστιαίες μονάδες, ποσοστιαίες μονάδες), τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός (+0,48 ποσοστιαίες μονάδες) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,17 ποσοστιαίες μονάδες) συνέβαλαν θετικά στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ, ενώ η ενέργεια (-0,30 ποσοστιαίες μονάδες) συνέβαλε αρνητικά.

