Τα πρότυπα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας

*Της Μαρίας Θεοφάνους

Τα ευρωπαϊκά πρότυπα αναδεικνύονται ολοένα και περισσότερο ως βασικό εργαλείο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και της εύρυθμης λειτουργίας της ενιαίας αγοράς. Παράλληλα, εντείνεται η συζήτηση για το πώς το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης μπορεί να ανταποκρίνεται ταχύτερα στις τεχνολογικές και κανονιστικές εξελίξεις, χωρίς να αμφισβητείται η ποιότητα, ο ανοικτός και διαφανής χαρακτήρας του και η διεθνής του αναγνώριση.

Η τυποποίηση αναδεικνύεται σε βασικό άξονα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ανταγωνιστικότητα, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει τον ρόλο των προτύπων ως εργαλείων βιομηχανικής πολιτικής. Η επικείμενη αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Τυποποίησης 1025/2012, με ορίζοντα το 2026, αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πιο ευέλικτου και ανταποκρινόμενου ευρωπαϊκού συστήματος, ικανού να στηρίξει την καινοτομία και τη διασυνοριακή δραστηριότητα.

Την ίδια στιγμή, η βιομηχανία επισημαίνει ότι η επιτάχυνση των διαδικασιών δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε υπερβολική πολιτικοποίηση της τυποποίησης. Η διεθνής ευθυγράμμιση, ο εθελοντικός χαρακτήρας και η επιστημονική και τεχνική βάση των προτύπων, παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής επιρροής σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι καθυστερήσεις στο σύστημα τυποποίησης έχουν άμεσο οικονομικό αντίκτυπο, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι η ανάπτυξη προτύπων βασίζεται σε σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις. Χωρίς ένα σταθερό και αποτελεσματικό πλαίσιο, καθυστερεί η αξιοποίηση της καινοτομίας και περιορίζεται η δυναμική της αγοράς.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη διεύρυνση της συμμετοχής στην τυποποίηση. Η ουσιαστική εμπλοκή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των νεοφυών εταιρειών (start-ups) στη διαδικασία τυποποίησης είναι κρίσιμη, καθώς συχνά αποτελούν βασικούς φορείς καινοτομίας και τεχνολογικής εξέλιξης. Πολύπλοκες ή χρονοβόρες διαδικασίες ενδέχεται να περιορίσουν τη συμμετοχή τους και, κατ’ επέκταση, την ισορροπημένη αντιπροσώπευση και την ευρεία αποδοχή των προτύπων.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι εθνικοί οργανισμοί τυποποίησης διαδραματίζουν κομβικό ρόλο, γεφυρώνοντας τις Ευρωπαϊκές πολιτικές με τις ανάγκες της εθνικής αγοράς. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), ως εθνικός οργανισμός τυποποίησης της Κύπρου, συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση και εφαρμογή ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων, εξασφαλίζοντας την ισόρροπη συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, την ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα, την ερευνητική δραστηριότητα και τους εκπροσώπους των καταναλωτών. Μέσα από αυτή τη συμμετοχή, ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα, η καινοτομία και η εναρμόνιση της κυπριακής αγοράς με το ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.

Από την πλευρά των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης CEN και CENELEC, υπογραμμίζεται ότι η πρόκληση δεν έγκειται μόνο στην ταχύτητα, αλλά και στη διατήρηση του ανοιχτού και χωρίς αποκλεισμούς χαρακτήρα του ευρωπαϊκού μοντέλου, το οποίο βασίζεται στη συνεργασία βιομηχανίας, κοινωνικών εταίρων και καταναλωτών.

Η αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς και η διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού, είναι απαραίτητες για την πλήρη αξιοποίηση των οφελών των προτύπων. Παράλληλα, η ενίσχυση της εφαρμογής και της συμμόρφωσης, συμπληρώνει ένα σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα τυποποίησης. Μέσα από αυτό το πλαίσιο, διασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, ενισχύοντας την καινοτομία, τη δυναμική της αγοράς και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Ένα σύστημα τυποποίησης που λειτουργεί αποτελεσματικά και ανοικτά, αποτελεί το θεμέλιο για τη διαρκή ανάπτυξη, τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των συμμετεχόντων.

Πηγή: www.euractiv.com

*Βοηθός Λειτουργός Ενημερωτικών & Eκπαιδευτικών Προγραμμάτων στον Κυπριακό Oργανισμό Τυποποίησης (CYS)