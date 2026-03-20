ΑΚΕΛ: Κατέρρευσαν οι «εμβληματικές» εξαγγελίες για Σχέδιο Ανάκαμψης

Οι «εμβληματικές» εξαγγελίες της προηγούμενης κυβέρνησης Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ για το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κατέρρευσαν, επεσήμανε σε χθεσινή του ανακοίνωσή το ΑΚΕΛ με αφορμή την ειδική έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας.

«Η ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας επιβεβαιώνει όσα το ΑΚΕΛ σημείωνε από το 2021, τονίζοντας ότι με την πλειοδοσία εξαγγελιών δεν θα αντιμετωπιστούν τα σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα. Το ΑΚΕΛ είχε αντιπροτείνει, στον ουσιώδη χρόνο, ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο ώστε το Σχέδιο να είναι λειτουργικό, εφαρμόσιμο και πρωτίστως προς όφελος της κοινωνίας», σημείωσε το κόμμα.

Επιβεβαιώνεται από την Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, πρόσθεσε, «ότι η στοχοθεσία, όπως τέθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση και επαναβεβαιώθηκε από την παρούσα, δεν ήταν επαρκής και καλά μελετημένη, ενώ διαπιστώνονται επίσης σοβαρές θεσμικές και διοικητικές αδυναμίες που οδήγησαν σε μη ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα, πολλαπλές τροποποιήσεις, καθυστερήσεις και κίνδυνο απώλειας εκατομμυρίων που θα μπορούσαν να στηρίξουν την πραγματική οικονομία».

«Το πιο τρανταχτό παράδειγμα αφορά στην επιμονή των κυβερνήσεων Αναστασιάδη και Χριστοδουλίδη - χωρίς να είναι υποχρεωμένες – να εντάξουν στο Σχέδιο «πράσινες» φορολογίες σε καύσιμα, απόβλητα και νερό, οι οποίες αντί να επιτυγχάνουν τους περιβαλλοντικούς στόχους για τους οποίους προορίζονται, φορτώνουν στην κοινωνία επιπρόσθετα οικονομικά βάρη», τόνισε.

Το ΑΚΕΛ αναγνωρίζει τον ρόλο του Σχεδίου Ανάκαμψης και κάθε χρηματοδοτικού εργαλείου. Ωστόσο από μόνα τους, υποδεικνύει, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας, το ψηλό κόστος ενέργειας και τις εισοδηματικές ανισότητες, αν δεν υπάρχει το κατάλληλο περιεχόμενο και η σωστή στόχευση για αντιμετώπιση των προκλήσεων και για προώθηση πολιτικών προς όφελος της κοινωνίας.