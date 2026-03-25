Κεραυνός: Πλήρης αξιοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης με έμφαση σε πράσινες επενδύσεις

Την πρόθεση της Κυβέρνησης να αξιοποιήσει στο μέγιστο τους πόρους του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δίνοντας προτεραιότητα σε έργα που ενισχύουν την πράσινη μετάβαση και την ανθεκτικότητα της οικονομίας, υπογράμμισε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, παρουσιάζοντας την πρόοδο υλοποίησης των σχετικών επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων.

Σε χαιρετισμό του στην τελετή απονομής πιστοποιητικών κυκλικής οικονομίας που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), ο Υπουργός επεσήμανε ότι μέσω της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα επιδιώκεται το μέγιστο όφελος για επιχειρήσεις και πολίτες.

Την ίδια ώρα τόνισε ότι η εφαρμογή του εθνικού σχεδίου, το οποίο ολοκληρώνεται το 2026, περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις σε πολλούς τομείς της οικονομίας, με στόχο μια πιο ανθεκτική και ανταγωνιστική χώρα. Παράλληλα, σημείωσε ότι η πράσινη μετάβαση καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική λόγω των νέων γεωπολιτικών και ενεργειακών προκλήσεων.

Αναφερόμενος στα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του σχεδίου, σημείωσε ότι πρόκειται για υποδομές συνολικού προϋπολογισμού περίπου 570 εκατ. ευρώ, όπως η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε σχολεία, η ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, η μαζική εγκατάσταση έξυπνων μετρητών ενέργειας και νερού, η επέκταση των Πράσινων Σημείων και η ενίσχυση κρίσιμων τομέων όπως η υγεία και η πολιτική άμυνα.

Παράλληλα, υλοποιούνται περίπου 40 σχέδια χορηγιών ύψους 450 εκατ. ευρώ που απευθύνονται σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, καλύπτοντας μεταξύ άλλων επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης, αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ηλεκτροκίνησης και ψηφιακής αναβάθμισης παραγωγικών μονάδων.

Ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι η Κύπρος μπορεί να αντλήσει συνολικά μέχρι το τέλος του 2026 περίπου 1 δισ. ευρώ από τον μηχανισμό, σημειώνοντας ότι μέχρι σήμερα έχουν ήδη εκταμιευθεί περίπου 590 εκατ. ευρώ, ενώ έχει υποβληθεί αίτημα για ακόμη 118 εκατ. ευρώ.

«Δεν αποτελεί αυτοσκοπό η απορρόφηση των πόρων από τον Μηχανισμό, αλλά η ουσία, που είναι ο πραγματικός αντίκτυπος και τα αλυσιδωτά οφέλη που απορρέουν από την επίτευξη του κάθε στόχου και οροσήμου», ανέφερε.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του μέτρου «Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στις Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις», μέσω του οποίου 19 ξενοδοχειακές μονάδες πιστοποιήθηκαν ως κυκλικές, ενώ άλλες 50 ολοκλήρωσαν τον κύκλο υπηρεσιών επιχειρηματικής καθοδήγησης.

Ο Υπουργός ανέφερε ακόμα ότι για μια νησιωτική και τουριστική χώρα όπως η Κύπρος, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί βασικό αναπτυξιακό κεφάλαιο και ότι η κυκλική οικονομία, ιδιαίτερα στον ξενοδοχειακό τομέα, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πράσινης μετάβασης.

Πηγή: ΚΥΠΕ