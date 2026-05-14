Καθαρίσετε έξυπνα τα χειμερινά ρούχα πριν τα ανεβάσετε στο πατάρι – Χρήσιμα tips

Με τον χειμώνα να φτάνει στο τέλος του σε πολλές χώρες, αρκετοί αρχίζουν να αποθηκεύουν τα βαριά ρούχα και τα αξεσουάρ της σεζόν. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς στη φροντίδα ρούχων, ο τρόπος καθαρισμού και αποθήκευσης μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής τους.

Η ειδικός στο πλύσιμο ρούχων Λίνλεϊ ΜακΚόνελ εξήγησε σε τηλεοπτική εκπομπή του καναδικού δικτύου CTV μερικές βασικές συμβουλές για το πώς μπορούν να καθαριστούν σωστά χειμερινά μπουφάν, σκούφοι και γάντια πριν μπουν στην ντουλάπα για τους επόμενους μήνες.

Όπως εξηγεί, αρκετός κόσμος δεν γνωρίζει ότι πολλά ελαφριά χειμερινά μπουφάν με πούπουλα μπορούν να πλυθούν κανονικά στο σπίτι.

Το πρώτο βήμα, όπως σημειώνει, είναι να αδειάσουν προσεκτικά οι τσέπες πριν το πλύσιμο. «Μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά αντικείμενα που μένουν στις τσέπες μπορούν να προκαλέσουν ζημιές τόσο στα ρούχα όσο και στο πλυντήριο», αναφέρει.

Η ίδια προτείνει πλύσιμο σε κρύο νερό και σε πρόγραμμα για ευαίσθητα υφάσματα. Στη συνέχεια, το μπουφάν πρέπει να στεγνώσει σχεδόν πλήρως πριν μπει στο στεγνωτήριο σε χαμηλή θερμοκρασία μαζί με ειδικές μπάλες στεγνωτηρίου από μαλλί ή ακόμη και με ένα μπαλάκι τένις.

Όπως εξηγεί, οι μπάλες βοηθούν να «σπάσουν» τα πούπουλα που έχουν κολλήσει μεταξύ τους, ώστε το μπουφάν να αποκτήσει ξανά τον όγκο του.

Τι ισχύει για σκούφους και γάντια

Για τους χειμερινούς σκούφους, η ΜακΚόνελ προτείνει αρχικά να αφαιρούνται τα διακοσμητικά pom pom όπου αυτό είναι δυνατό.

Τονίζει επίσης ότι οι πλεκτοί σκούφοι από φυσικά υλικά δεν πρέπει να μπαίνουν στο πλυντήριο, καθώς υπάρχει κίνδυνος να μικρύνουν ή να χάσουν το σχήμα τους. Η καλύτερη λύση είναι το πλύσιμο στο χέρι με κρύο ή χλιαρό νερό και απορρυπαντικό ειδικό για μαλλί ή κασμίρ.

Για το στέγνωμα, συστήνει να τοποθετούνται επίπεδα πάνω σε επιφάνεια ή να χρησιμοποιείται πιστολάκι σε χαμηλή ένταση. Παράλληλα, προειδοποιεί ότι δεν πρέπει να στύβονται δυνατά, αλλά μόνο να πιέζονται ελαφρά ώστε να απομακρυνθεί η υγρασία.

Όσον αφορά τα γάντια, σημειώνει ότι συχνά είναι κατασκευασμένα από συνθετικά υλικά και καλό είναι πρώτα να καθαρίζονται με βούρτσα για να απομακρύνεται η βρωμιά από την επιφάνεια.

Και εδώ προτείνεται πλύσιμο στο χέρι με κατάλληλο απορρυπαντικό, δίνοντας μεγαλύτερη προσοχή στα σημεία που λερώνονται περισσότερο, όπως η περιοχή κάτω από τον αντίχειρα. Μετά τον καθαρισμό, προτείνει να τοποθετεί κάποιος το χέρι μέσα στο γάντι ώστε να επανέλθει σωστά το εσωτερικό του σχήμα.

Για την αποθήκευση των χειμερινών ρούχων, η ειδικός συνιστά δροσερούς και ξηρούς χώρους, ενώ αναφέρει πως προϊόντα όπως μπάλες από κέδρο ή λεβάντα μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία από τον σκόρο.

