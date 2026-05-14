Διπλωματικό επεισόδιο μετά την επίσκεψη του Επιτετραμμένου της Συρίας στις Κεντρικές Φυλακές: Διάβημα της Δαμασκού για «αντιεπαγγελματικό έλεγχο»

Σύμφωνα με ρηματική διακοίνωση που φέρει ημερομηνία 14 Μαΐου 2026, ο Επιτετραμμένος Dr. Ammar Awad καταγγέλλει ότι κατά την άφιξή του για την συνάντηση με τη Διευθύντρια των Φυλακών, κα Μαρία Σιαλή, υποβλήθηκε σε «παρεμβατικό και αντιεπαγγελματικό σωματικό έλεγχο».

Διπλωματικό ζήτημα προέκυψε μετά από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Σύριου Επιτετραμμένου στις Κεντρικές Φυλακές, με την Πρεσβεία της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας να προβαίνει σε επίσημο διάβημα προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου, καταγγέλοντας «παρεμβατικό και αντιεπαγγελματικό σωματικό έλεγχο» κατά την προσπάθεια του να εισέλθει στο σοφρωνιστικό ίδρυμα.

Το χρονικό της καταγγελίας

Σύμφωνα με ρηματική διακοίνωση που φέρει ημερομηνία 14 Μαΐου 2026, ο Επιτετραμμένος Dr. Ammar Awad καταγγέλλει ότι κατά την άφιξή του για την συνάντηση με τη Διευθύντρια των Φυλακών, κα Μαρία Σιαλή, υποβλήθηκε σε «παρεμβατικό και αντιεπαγγελματικό σωματικό έλεγχο». Η Πρεσβεία τονίζει ότι ο διπλωμάτης είχε ήδη συμμορφωθεί με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά των δεσμοφυλάκων ως «σημαντική απόκλιση» από τη Σύμβαση της Βιέννης περί διπλωματικών σχέσεων.

Αιτήματα για τους Σύρους κρατούμενους

Μετά το περιστατικό, η Πρεσβεία ζητά τη μεταφορά των διαβουλεύσεων σε εναλλακτικό χώρο, εκτός των φυλακών, απαιτώντας παράλληλα πλήρη ενημέρωση από τις κυπριακές αρχές για τα εξής:

  • Λεπτομερή στοιχεία για τον αριθμό και τα αδικήματα των Σύρων κρατουμένων και καταδικασθέντων.

  • Ενημέρωση για απελάσεις και το νομικό καθεστώς των Σύρων υπηκόων (πρόσφυγες, αιτητές ασύλου κ.λπ.).

  • Διερεύνηση παραπόνων που έλαβε η Πρεσβεία από κρατούμενους και τις οικογενειές τους σχετικά με τις συνθήκες κράτησης.

Η πλευρά της Συρίας ζητά πλέον την παρέμβαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη συνέχιση του διαλόγου, θέτοντας σε προτεραιότητα το ανθρωπιστικό ζήτημα των συνθηκών διαβίωσης των υπηκόων της εντός των σωφρονιστικών ιδρυμάτων της Κύπρου.

