Συνελήφθη στα κατεχόμενα ο 26χρονος Τούρκος που απήγαγε τον γιό του από τη Λεμεσό - Στην γιαγιά του το παιδί

Στη σύλληψη 26χρονου άνδρα τουρκικής καταγωγής προχώρησαν οι «αρχές» στα κατεχόμενα, μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο ύποπτος μετέβη στις ελεύθερες περιοχές για να απαγάγει το παιδί του από τη μητέρα του, όπως αναφέρει ο τ/κ τύπος.

Διαβάστε επίσης: Αίτημα προς την τ/κ πλευρά για παράδοση του Τούρκου που απήγαγε τον γιο του - Υπό 8ημερη κράτηση ο 53χρονος φερόμενος συνεργός

Σύμφωνα με την «αστυνομία», ο 26χρονος εντοπίστηκε στην Αμμόχωστο μαζί με τον γιο του, αφού οι αρχές αξιολόγησαν τις σχετικές πληροφορίες του Τύπου ως επίσημη καταγγελία.

Ο συλληφθείς αντιμετωπίζει κατηγορίες «για παράνομη είσοδο και παραβίαση στρατιωτικής απαγορευμένης ζώνης», καθώς και για «αναχώρηση από τα κατεχόμενα χωρίς την άδεια των αρμόδιων αρχών».

Για την τύχη του ανηλίκου παρενέβησαν οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι οποίες αποφάσισαν όπως το παιδί παραμείνει προσωρινά σε οικείο περιβάλλον μαζί με τη γιαγιά του.

Υπενθυμίζεται ότι εναντίον του πατέρα – απαγωγέα έχει βγει ένταλμα σύλληψης από την αστυνομία της Κυπριακής Δημοκρατίας.