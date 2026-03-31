Αυξημένες κατά 1,1% οι τιμές παραγωγού στον τομέα βιομηχανίας

Μικρή αύξηση παρουσίασαν τον Φεβρουάριο του 2026 οι τιμές παραγωγού στον τομέα της βιομηχανίας, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Φεβρουάριο 2026 έφτασε στις 122,9 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 0,2% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2026.

Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση 1,1%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 0,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.