Στο 30% η αύξηση κρατήσεων μέσω Airbnb, Booking, η δεύτερη μεγαλύτερη στην ΕΕ

Τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση στο σύνολο των χωρών της ΕΕ που έφθασε το 30,1%, κατέγραψαν το τέταρτο τρίμηνο το 2025 οι διανυκτερεύσεις σε κυπριακά καταλύματα που κρατήθηκαν μέσω των τριών διαδικτυακών πλατφορμών που κοινοποιούν δεδομένα (Airbnb, Booking and Expedia).

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τετάρτη η Eurostat, μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου 2025, στην ΕΕ πραγματοποιήθηκαν συνολικά 172,3 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις σε καταλύματα που κρατήθηκαν μέσω των 3 διαδικτυακών πλατφορμών που κοινοποιούν δεδομένα στην Eurostat. Στην Κύπρο ανήλθαν το τέταρτο τρίμηνο του 2025 σε 1,7 εκατ. από 3,1 εκατ. το τρίτο τρίμηνο του 2025, 2 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο και 828,9 χιλ. το πρώτο τρίμηνο.

Ενώ η ΕΕ στο σύνολό της κατέγραψε ετήσια αύξηση 10,9% στις διανυκτερεύσεις επισκεπτών το τέταρτο τρίμηνο του 2025, ο ρυθμός διέφερε μεταξύ των χωρών.

Η Μάλτα κατέγραψε και πάλι την πιο απότομη αύξηση (+37,5%), ακολουθούμενη από την Κύπρο (+30,1%) και τη Σλοβακία (+26,3%).

Διψήφια αύξηση καταγράφηκε επίσης στην Τσεχία (+18,1%), τη Ρουμανία (+17,7%), την Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο (και οι δύο +17,6%), την Πολωνία (+16,9%), την Ουγγαρία (+15,6%), τη Σλοβενία (+14,8%), τη Λιθουανία και τη Γερμανία (και οι δύο +14,7%), τη Φινλανδία (+14,0%) και τη Λετονία (+13,9%).

Σύμφωνα με την Eurostat, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ ανέφεραν αυξήσεις σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2024, καταδεικνύοντας μια ισχυρή και διαρκή ανάπτυξη των καταλυμάτων βραχείας διαμονής σε ολόκληρη την ΕΕ.

Στις 7 χώρες της ΕΕ με τις περισσότερες επισκέψεις – Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Κροατία, Γερμανία και Πορτογαλία – οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Η Γερμανία (+14,7%), η Ελλάδα (+11,6%), η Κροατία (+11,3%), η Ιταλία (+11,0%) και η Ισπανία (+10,1%) κατέγραψαν διψήφια αύξηση. Οι υπόλοιπες 2 κατέγραψαν μονοψήφιες αυξήσεις: Πορτογαλία (+8,7%) και Γαλλία (+6,4%).

Αύξηση 11% το 2025

Όσον αφορά το 2025, στην ΕΕ οι επισκέπτες πέρασαν συνολικά 951,6 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις σε καταλύματα βραχείας διαμονής που είχαν κρατηθεί online, καταγράφοντας αύξηση 11,4% σε σύγκριση με το 2024 και αύξηση 32,4% από το 2023.