Χριστόφορος Καπλάνης στον «Π»: Προχωρά η πώληση ΜΕΔ του ΟΧΣ, τα επόμενα πλάνα

Πριν το τέλος Μαΐου αναμένεται να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τον εξωτερικό σύμβουλο που θα διαχειριστεί την πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ). Με βάση τον προϋπολογισμό που εγκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα από τη Βουλή, το προς πώληση χαρτοφυλάκιο των ΜΕΔ ανέρχεται σε €135 εκατ., εκ των οποίων τα €50 εκατ. αφορούν ακίνητα αξίας άνω των €250.000 και €85 εκατ. δάνεια με καθυστερήσεις πέραν των οκτώ ετών.

Ο γενικός διευθυντής του ΟΧΣ Χριστόφορος Καπλάνης, μιλώντας στον «Π», κληθείς να αναφερθεί στα πλάνα του οργανισμού μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού, σημείωσε ότι αυτά αφορούν την εκπλήρωση της αποστολής τους που είναι η παροχή δανείων, κυρίως στεγαστικών για χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα.

Ταυτόχρονα, πρόσθεσε, «οφείλουμε να παρέχουμε καλές και ανταγωνιστικές προτάσεις στα στεγαστικά δάνεια και ταυτόχρονα να διασφαλίζουμε τη ρευστότητα του οργανισμού με την άντληση των καταθέσεων, πάλι με ανταγωνιστικά καταθετικά επιτόκια».

Τεχνολογική αναβάθμιση

Παράλληλα, επισημαίνει, «για την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών προβαίνουμε σε διάφορα μικρά και μεγάλα έργα». Τα δύο μεγάλα έργα, σημείωσε, είναι, πρώτον, το έργο της τεχνολογικής αναβάθμισης του οργανισμού το οποίο έχει επανεκκινήσει τον Ιούνιο του 2025 και, δεύτερον, η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Όσον αφορά τα ΜΕΔ, τα οποία παρά τη σταδιακή μείωση βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, ο κ. Καπλάνης τονίζει ότι ο οργανισμός εκφράζει την ετοιμότητά του να συζητήσει με πελάτες για εξεύρεση αμοιβαίας αποδεκτής λύσης, τόσο για εξόφληση όσο και για αναδιαρθρώσεις.

Σε πρόσφατη επιστολή του προς την κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ο κ. Καπλάνης έδωσε επιπλέον πληροφόρηση για τα οικονομικά δεδομένα του οργανισμού, η οποία ζητήθηκε από τα μέλη της επιτροπής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίστηκαν, στα τέλη Φεβρουαρίου του 2026 τα ΜΕΔ ανέρχονταν σε €255,4 εκατ., αποτελώντας το 39,7% των συνολικών δανείων από €256,6 εκατ. ή 39,8% τον Ιανουάριο του 2026. Στα τέλη του 2025, το ποσοστό των ΜΕΔ ήταν 39,8% και το 2024 έφθανε το 41,1%.

Όσον αφορά τις αναδιαρθρώσεις, τους 26 μήνες από 1.1.2024 μέχρι 28.2.2026 για δάνεια με κεφάλαια του οργανισμού, ο ΟΧΣ ολοκλήρωσε 486 λύσεις αξίας €50,6 εκατ. Ταυτόχρονα, ο οργανισμός προχώρησε σε 355 λύσεις αναδιάρθρωσης και εξόφλησης €23,1 εκατ. σε δάνεια με κυβερνητικά κεφάλαια και αντίστοιχα 756 υποθέσεις €11,8 εκατ. για κεφάλαια του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, με το σύνολο των υποθέσεων να φθάνει τις 1.597 και το ποσό τα €85,6 εκατ.

«Θα πρέπει να προβούμε σε δράσεις και ενέργειες για μείωση των ΜΕΔ, όπως και οι υπόλοιπες τράπεζες, και με τα κεφάλαια που θα αντλήσουμε θα μπορέσουμε να δώσουμε περισσότερα σε νέες δανειοδοτήσεις», ανέφερε, τονίζοντας ότι στόχος είναι η ενδυνάμωση του οργανισμού.

Υπενθυμίζεται ότι ο προϋπολογισμός του ΟΧΣ εγκρίθηκε με 34 ψήφους υπέρ. Κατά τη συζήτηση οι βουλευτές αναγνώρισαν τη βελτιωμένη πορεία του οργανισμού, καταθέτοντας ωστόσο και προβληματισμούς.

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός προβλέπει δαπάνες ύψους €23,3 εκατ., έναντι εκτιμώμενων εσόδων €18,9 εκατ., παρουσιάζοντας έλλειμμα. Για το 2026 προβλέπεται ζημιά περίπου €17,9 εκατ., αισθητά μειωμένη σε σχέση με το 2025, ενώ από το 2027 αναμένεται επιστροφή σε κερδοφορία, κυρίως λόγω μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Παράλληλα, ο δείκτης κεφαλαιουχικής επάρκειας παραμένει υψηλός, στο 26,3%, με θετικές προοπτικές.