Ανοδικά κινήθηκε την Πέμπτη το ΧΑΚ

Ανοδική τάση είχε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 261,37 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 1,59%.

Από την άλλη, πτώση σημείωσε ο δείκτης FTSE/CySE 20, ο οποίος διαμορφώθηκε στις 156,62 μονάδες με απώλειες 0,21%. Ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε στις €289.418,50.

Από τους επιμέρους δείκτες, άνοδο κατέγραψαν η Κύρια Αγορά σε ποσοστό 2,10% και οι Επενδυτικές Εταιρείες σε ποσοστό 0,36% και η Εναλλακτική Αγορά κατά 0,99%. Στον αντίποδα, πτώση σημείωσαν η Εναλλακτική Αγορά σε ποσοστό 0,38% και ο δείκτης των Ξενοδοχείων σε ποσοστό 3,51%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €111.880,88 (τιμή €8,40 – πτώση 0,47%), της Δήμητρα Επενδυτικής με €78.591,18 (τιμή €1,375 – άνοδος 0,36%), της Logicom με 66.566,32 (τιμή €2,60 – χωρίς μεταβολή), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με 13.809,42 (τιμή κλεισίματος €1,22 – χωρίς μεταβολή) και της Πανδώρα Επενδύσεις με €7.662 (τιμή €0,232 – πτώση 2,52%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, πέντε κινήθηκαν ανοδικά, πέντε πτωτικά και δύο παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 129.

