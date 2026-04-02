«Ναι» της Βουλής για ακύρωση memos σε κατεχόμενες περιουσίες

Στα 110 δολάρια η τιμή του πετρελαίου μετά τις τελευταίες απειλές Τραμπ κατά Ιράν

Στόχος η αποδέσμευση περιουσιών και η στήριξη των προσφύγων

Πρόταση νόμου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων υπερψήφισε ομόφωνα η Ολομέλεια που τροποποιεί τον νόμο περί Πολιτικής Δικονομίας ώστε να καταστούν άκυρες οποιεσδήποτε εγγραφές δικαστικών αποφάσεων αφορούν ακίνητη ιδιοκτησία εκ δικαστικής αποφάσεως οφειλετών η οποία βρίσκεται σε κατεχόμενες περιοχές και συνακόλουθα να αποσυρθούν από το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο.

Υπενθυμίζεται ότι η Νομική Υπηρεσία με εκτενές γραπτό υπόμνημά της εξέφρασε επιφυλάξεις ως προς τη συνταγματικότητα της πρότασης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων, Βουλευτής ΑΚΕΛ Νίκος Κέττηρος, είπε ότι η Βουλή πρέπει να συνεχίσει να δίνει αξία στις κατεχόμενες μας περιουσίες για να ανακόψουμε τον απελπισμένο κόσμο να καταφεύγει στην «επιτροπή αποζημιώσεων» ή σε ιδιώτες στα κατεχόμενα.

Ο κ. Κέττηρος είπε ότι οι κάτοχοι περιουσιών με memo στις τράπεζες δεν μπορούν να καταφύγουν στον Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για δάνεια και διερωτήθηκε γιατί να παραμένουν εκεί δεσμευμένες οι περιουσίες που δεν έχουν καμία αξία για τις τράπεζες.

Ο Γιώργος Πενηνταέξ, Βουλευτής ΔΗΠΑ, μίλησε για ένα ευαίσθητο και κρίσιμο ζήτημα και είπε ότι απαλλάσσονται οι περιουσίες από νομικά βάρη διευκολύνοντας τους πρόσφυγες. Είπε επίσης ότι παρά τις τοποθετήσεις της Νομικής Υπηρεσίας περί αντισυνταγματικότητας, το κόμμα του θα υπερψηφίσει την πρόταση.

Ο Βουλευτής ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας είπε ότι τα memo στις περιουσίες είναι αχρείαστα και δεν έχουν καμία αξία για τις τράπεζες.

Ο Νίκος Γεωργίου, Βουλευτής ΔΗΣΥ, σχολίασε τα περί αντισυνταγματικότητας λέγοντας ότι μόνο και μόνο για πολιτικούς λόγους, το κόμμα του υπερψηφίζει.

