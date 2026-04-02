Ένα νέο θετικό κρούσμα αφθώδους πυρετού στη Δρομολαξιά - «Καθαρή» η Πάφος μετά από εξετάσεις

Σήμερα άρχισε ο εμβολιασμός των χοίρων, με προτεραιότητα στα χοιροστάσια εντός των μολυσμένων περιοχών.

Αρνητικά είναι τα μέχρι στιγμής εργαστηριακά αποτελέσματα από τις επιδημιολογικές διερευνήσεις στην επαρχία Πάφου, σύμφωνα με ενημέρωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ενώ οι δειγματοληψίες συνεχίζονται στις υπόλοιπες επαρχίες με στόχο την ολοκλήρωση του στατιστικού δείγματος εντός της επόμενης εβδομάδας.

Την ίδια ώρα, εντοπίστηκε ακόμη μία θετική μονάδα αιγοπροβάτων στη Δρομολαξιά, εντός της μολυσμένης ζώνης, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των μολυσμένων μονάδων στις 50. Πρόκειται για εκτροφή περίπου 85 ζώων, για την οποία αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία εκτίμησης και στη συνέχεια θανάτωσης, στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού της νόσου.

Οι ιχνηλατήσεις και οι δειγματοληψίες συνεχίζονται εντατικά εντός των επηρεαζόμενων περιοχών, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι το ενδεχόμενο εντοπισμού επιπρόσθετων κρουσμάτων, ιδιαίτερα στις ζώνες των 3 και 10 χιλιομέτρων σε Λάρνακα και Λευκωσία, παραμένει υπαρκτό και θεωρείται πιθανό με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Παράλληλα, ξεκίνησε ο εμβολιασμός των χοίρων με προτεραιότητα στις μονάδες που βρίσκονται εντός των μολυσμένων περιοχών. Συνεχίζεται επίσης ο δεύτερος εμβολιασμός αιγοπροβάτων και βοοειδών, με την εμβολιαστική κάλυψη να ανέρχεται μέχρι στιγμής στο 52% για τα βοοειδή και στο 26,5% για τα αιγοπρόβατα.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες εκτιμούν ότι η ολοκλήρωση της επιδημιολογικής διερεύνησης τις επόμενες ημέρες θα δώσει πιο σαφή εικόνα για την εξάπλωση της νόσου σε παγκύπριο επίπεδο, καθώς οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο εντός των μολυσμένων ζωνών όσο και στην υπόλοιπη επικράτεια.

