Ψηφίστηκε πρόταση νόμου που απαγορεύει τερματισμό υπηρεσιών εκπαιδευτικών αορίστου για λόγους πλεονασμού

Τροποποιείται ο νόμος περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμος ώστε να απαγορεύεται ο τερματισμός των υπηρεσιών εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου για λόγους πλεονασμού.

Πρόταση νόμου για το θέμα κατέθεσαν στη Βουλή εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις οι Χρίστος Χριστοφίδης, Αντρέας Καυκαλιάς και Χρίστος Χριστόφιας και αυτή ψηφίστηκε την Πέμπτη από την Ολομέλεια της Βουλής με 29 ψήφους υπέρ και δέκα εναντίον.

Κατά τη συζήτηση της πρότασης, οι εισηγητές εξήγησαν ότι απαγορεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, ο τερματισμός των υπηρεσιών εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου λόγω πλεονασμού, βάσει των διατάξεων του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου.

Ωστόσο, από τις διατάξεις αυτές εξαιρούνται οι εργοδοτουμένοι στην εκπαιδευτική υπηρεσία. Ως εκ τούτου, όπως επεσήμαναν, με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται η άρση της δυσμενούς διάκρισης και κατάργησης της στρέβλωσης που παρατηρείται σε βάρος των εκπαιδευτικών λειτουργών αορίστου χρόνου σε σχέση με τους εργοδοτουμένους αορίστου χρόνου στη δημόσια υπηρεσία, σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα απόλυσής τους για λόγους πλεονασμού.

Η προϊστορία

Υπενθυμίζεται ότι άλλη πρόταση νόμου η οποία επιχειρούσε, μεταξύ άλλων, να ρυθμίσει το θέμα απασχόλησε την Επιτροπή και σε προγενέστερο χρόνο κατά την τρέχουσα βουλευτική περίοδο. Κατατέθηκε στη Βουλή από τους ίδιους εισηγητές, ψηφίστηκε σε νόμο από την Ολομέλεια της Βουλής το 2022, και στη συνέχεια αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η Ολομέλεια απέρριψε την αναπομπή και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προχώρησε στην άσκηση του δικαιώματος αναφοράς του νόμου ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Το Ανώτατο Δικαστήριο στην απόφασή του, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2023, ομόφωνα γνωμάτευσε ότι ο εν λόγω νόμος είναι αντισυνταγματικός, καθότι παραβιάζει την αρχή της διάκρισης των εξουσιών.

Τοποθετήσεις Βουλευτών

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, είπε ότι κράτησαν το κομμάτι που το Ανώτατο δεν έκρινε αντισυνταγματικό και για σκοπούς δικαιοσύνης κάλεσε όλους τους Βουλευτές να υπερψηφίσουν την πρόταση νόμου.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, συνεχάρη τους εισηγητές, λέγοντας ότι πρέπει να αρθεί μια αδικία.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας, είπε ότι με την πρόταση δεν δίνεται λύση και δημιουργούνται προσδοκίες που δεν μπορούν να εκπληρωθούν. Υπενθύμισε ότι παρόμοια πρόταση ψηφίστηκε παραμονές εκλογών και το ΑΚΕΛ την επαναφέρει "για να κερδίσει πόντους", λέγοντας ότι το ζήτημα κρίθηκε δικαστικά.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Κυριάκος Χατζηγιάννης, ανέφερε ότι με την πρόταση δημιουργούνται προσδοκίες σε άλλους αορίστου χρόνου υπαλλήλους και πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση.

Στον Βουλευτή του ΔΗΣΥ απάντησε ο Χρίστος Χριστοφίδης, λέγοντας ότι η στάση του κόμματος του κ. Χατζηγιάννη στους εκπαιδευτικούς ''είναι στάση υποτίμησης και τους θεωρούν δεδομένους''. Είπε ότι η πρόταση είναι κατατεθειμένη εδώ και δύο χρόνια απορρίπτοντας τα περί προεκλογικών σκοπιμοτήτων.

Ανταπαντώντας ο κ. Χατζηγιάννης είπε ότι το ΑΚΕΛ στοχεύει σε μια συγκεκριμένη ομάδα ψηφοφόρων προεκλογικά "και αυτό δεν το τιμά", εκφράζοντας την άποψη ότι θα υπάρξει αναπομπή

Στο ίδιο μήκος κύματος μίλησε και ο Γιώργος Κάρουλλας, λέγοντας ότι η κοινωνία θα κρίνει ποιοι μιλούν για εκσυγχρονισμό με υπεύθυνη στάση.

Πηγή: ΚΥΠΕ