Αγνοούνται δύο νεαροί από την Πάφο - Έκκληση για πληροφορίες (φωτογραφίες)

Οι ΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 23 ετών και ΑΝΤΡΟΥΛΑ ΜΠΙΤΖΑ 19 ετών, απουσιάζουν από τον χώρο διαμονής τους στην Πάφο, από την 1η Απριλίου, 2026.

Ο 23χρονος περιγράφεται ως κανονικής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,70 μ. περίπου, με καστανά κοντά μαλλιά.

Η 19χρονη περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,65 μ. περίπου, με μαύρα μακριά μαλλιά και τατουάζ στο λαιμό, στα χέρια και στις παλάμες.

Αυτοί διακινούνται με αυτοκίνητο μάρκας TOYOTA VITZ, χρώματος γκρίζου με αριθμούς εγγραφής KLC917.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.