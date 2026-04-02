Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Αγνοούνται δύο νεαροί από την Πάφο - Έκκληση για πληροφορίες (φωτογραφίες)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Διακινούνται με γκρίζο όχημα, ζητείται η βοήθεια του κοινού

Οι ΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 23 ετών και ΑΝΤΡΟΥΛΑ ΜΠΙΤΖΑ 19 ετών, απουσιάζουν από τον χώρο διαμονής τους στην Πάφο, από την 1η Απριλίου, 2026.

Ο 23χρονος περιγράφεται ως κανονικής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,70 μ. περίπου, με καστανά κοντά μαλλιά.

Η 19χρονη περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,65 μ. περίπου, με μαύρα μακριά μαλλιά και τατουάζ στο λαιμό, στα χέρια και στις παλάμες.

Αυτοί διακινούνται με αυτοκίνητο μάρκας TOYOTA VITZ, χρώματος γκρίζου με αριθμούς εγγραφής KLC917.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα