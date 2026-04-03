Παρουσιάζει το σχέδιο στήριξης ξενοδοχειακής βιομηχανίας ο Μαρίνος Μουσιούττας

Το σχέδιο στήριξης της ξενοδοχειακής βιομηχανίας θα παρουσιάσει σήμερα στις 830 το πρωί ο Υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας.

Όπως πληροφορούμαστε, ο υπουργός κάλεσε στο γραφείο του τόσο τους ξενοδοχειακούς συνδέσμους όσο και τις συντεχνίες να τους παρουσιάσει το σχέδιο αλλά και τα κριτήρια που θα τεθούν.

Όσον αφορά την επιδότηση των μισθών των υπαλλήλων για τον μήνα Απρίλιο παραμένει στο 30% ενώ οι εργοδότες δεν θα μπορούν να προχωρήσουν σε απολύσεις μέχρι και το τέλος Μαΐου. Την ίδια ώρα, ο στόχος που τίθεται είναι η επιστροφή των εργαζομένων που εργάζονται σε επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία αναστάληκε τον Οκτώβριο, όπως απαιτούσαν οι συντεχνίες και να μην δοθεί προτεραιότητα σε νέες προσλήψεις.

Σημειώνεται ότι στα μέτρα οικονομικής στήριξης που ανακοίνωσε την περασμένη Πέμπτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, περιλαμβάνεται στήριξη των μισθών των εργαζομένων στον ξενοδοχειακό κλάδο για τον μήνα Απρίλιο.

Συγκεκριμένα, το κράτος ανακοίνωσε επιδότηση 30% των απολαβών εργαζομένων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, για μονάδες και τουριστικά καταλύματα που θα είναι σε λειτουργία για όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου μέχρι τις 30 Απριλίου 2026. Οι ξενοδοχειακοί σύνδεσμοι ζήτησαν όπως η επιδότηση ανέλθει στο 50%, με την κυβέρνηση να μην αποδέχεται το αίτημα να υπάρξει διαφοροποίηση στο σχέδιο.

Να δούμε πως λειτουργούν

Χθες ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός στο πλαίσιο συνάντησης που είχε με μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της ΟΕΒ απαντώντας σε ερώτηση για την ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων, ανέφερε ότι «δεν έχει ιδιαίτερη σημασία να συζητούμε για νέα μέτρα, όταν ακόμα τα μέτρα που χθες ανακοινώθηκαν, δεν έχουν μπει σε εφαρμογή, για να δούμε πώς λειτουργούν αυτά τα μέτρα παράλληλα με τις εξελίξεις».

Ανέφερε ότι για να ανοίξουν τον Απρίλιο τα ξενοδοχεία, η κυβέρνηση θα χορηγήσει το 30% των μισθών των υπαλλήλων. Επιπρόσθετα, όπως είπε, στο πλαίσιο της συζήτησης με τα μέλη της ΟΕΒ, έθεσε ακόμα ένα σχέδιο, εφόσον αυτό κρίνεται ότι θα βοηθήσει την ξενοδοχειακή βιομηχανία, που αφορά την ενίσχυση των ξενοδοχείων, ώστε να μπορούν να υποδεχτούν Κύπριους τουρίστες την περίοδο του Πάσχα.