Στα 110 δολάρια η τιμή του πετρελαίου μετά τις τελευταίες απειλές Τραμπ κατά Ιράν

Αυξημένος κατά 4,1% ο τζίρος στη βιομηχανία τον Ιανουάριο

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Ιανουάριο 2026 ο δείκτης έφθασε τις 133,7 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 3,3% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025

Μικρή αύξηση παρουσίασε τον Ιανουάριο του 2026, ο κύκλος εργασιών στον τομέα της βιομηχανίας, όπως δείχνουν στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία την Παρασκευή.

Κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία έφθασε τις 136,1 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 4,1% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Ιανουάριο 2026 ο δείκτης έφθασε τις 133,7 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 3,3% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025.

Αύξηση παρατηρήθηκε επίσης στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 9,0% και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 6,2%. Αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων κατά 10,1%.

