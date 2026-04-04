Συνδικάτα για τηλεργασία: Απαιτούν δικαίωμα εργαζομένων στην αποσύνδεση

Η πρόσφατη έκκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για «εργασία από το σπίτι, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την ενεργειακή κρίση, καθιστά επείγον τον νόμο για την τηλεργασία, υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ETUC).

Μετά την έκκληση του Επιτρόπου Jørgensen, τόνισε η Συνομοσπονδία σε ανακοίνωσή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πλέον την ευθύνη να προστατεύσει το δικαίωμα των εργαζομένων στην αποσύνδεση.

«Ενώ αυτή η έκκληση μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, δεν πρέπει να γίνει εις βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων ή να μετακυλίσει το κόστος στους εργαζόμενους που ήδη επωμίζονται το βάρος των αυξανόμενων τιμών ενέργειας», τονίζεται.

Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων αναφέρει ότι η Επιτροπή πρέπει τώρα να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της νομοθεσίας για τη ρύθμιση της τηλεργασίας και την επιβολή του δικαιώματος των εργαζομένων στην αποσύνδεση, μετά την έναρξη διαβούλευσης δεύτερου σταδίου το περασμένο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τα συνδικάτα, η ίδια η έρευνα της Επιτροπής δείχνει ότι τα άτομα που εργάζονται από το σπίτι αντιμετωπίζουν αυξημένους ψυχικούς και σωματικούς κινδύνους λόγω «του κινδύνου εντατικοποίησης της εργασίας, των υπερωριών, της εκτεταμένης διαθεσιμότητας και της σύγκρουσης μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής».

Τα άτομα που εργάζονται τακτικά από το σπίτι είναι τουλάχιστον τέσσερις φορές πιο πιθανό να εργάζονται στον ελεύθερο χρόνο τους από ό,τι τα άτομα που εργάζονται από τις εγκαταστάσεις των εργοδοτών τους, σύμφωνα με την τελευταία Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας. Οι γυναίκες είναι σημαντικά πιο πιθανό να επηρεαστούν από τους άνδρες.

Η ETUC αναφέρει ότι ο επικείμενος νόμος για την ποιοτική απασχόληση πρέπει να περιλαμβάνει νομοθεσία που να διασφαλίζει:

• Την εφαρμογή του υφιστάμενου δικαιώματος των εργαζομένων να μην επικοινωνούν μαζί τους εκτός των συμφωνημένων ωρών·

• Οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για όλα τα έξοδα που συνδέονται με την τηλεργασία, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού, του λογισμικού, της ενέργειας, της συνδεσιμότητας, της εκπαίδευσης και οποιωνδήποτε άλλων εξόδων, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να μην πληρώνουν από την τσέπη τους για να κάνουν τη δουλειά τους·

• Οι εργαζόμενοι διατηρούν το δικαίωμα σε μόνιμο χώρο εργασίας στις εγκαταστάσεις του εργοδότη·

• Οι τηλεργαζόμενοι λαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, της εκπαίδευσης, των προτύπων υγείας και ασφάλειας, της επαγγελματικής εξέλιξης και των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, με τους εργαζόμενους επί τόπου·

• Η τηλεργασία δεν ενισχύει τα βάρη απλήρωτης φροντίδας στις γυναίκες ούτε απομονώνει ευάλωτες ομάδες·

• Η παρακολούθηση από τους εργοδότες περιορίζεται σε νόμιμους και αναλογικούς σκοπούς, απαγορεύονται τα παρεμβατικά εργαλεία· και οι συλλογικές συμβάσεις τηρούνται πλήρως.

Εθελοντική με σεβασμό στα δικαιώματα εργαζομένων

Η Γενική Γραμματέας της ETUC, Έστερ Λιντς, δήλωσε ότι «η δυνατότητα εργασίας από το σπίτι μπορεί να είναι επωφελής για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες, ειδικά στην κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα, αλλά μόνο εάν είναι εθελοντική για τους εργαζόμενους και σέβεται τα δικαιώματά τους.

«Κανένας εργαζόμενος δεν θα πρέπει να πληρώνει το κόστος της εργασίας του από το σπίτι. Είναι σωστό οι κυβερνήσεις και οι εργοδότες να εργάζονται για την εξοικονόμηση ενέργειας και τον έλεγχο των τιμών, αλλά οι εργοδότες πρέπει να καλύπτουν όλα τα σχετικά έξοδα», τόνισε προσθέτοντας ότι «η πανδημία κατέδειξε τους κινδύνους της μη ρυθμιζόμενης τηλεργασίας. Όλες οι έρευνες της ΕΕ δείχνουν ότι θόλωσε τα όρια μεταξύ της εργασίας και της ιδιωτικής ζωής των ανθρώπων και είχε βαρύ τίμημα στην ψυχική υγεία των ανθρώπων.

«Αφού απηύθυνε έκκληση για μαζική εργασία από το σπίτι, η Επιτροπή έχει τώρα την ευθύνη να διασφαλίσει ότι τα λάθη του παρελθόντος δεν θα επαναληφθούν, θεσπίζοντας κανόνες κοινής λογικής για την τηλεργασία», επεσήμανε.

«Ο τρόπος με τον οποίο εργάζονται οι άνθρωποι αλλάζει ραγδαία και ο νόμος πρέπει να καλύψει το χαμένο έδαφος για να διασφαλίσει ότι τα άτομα που εργάζονται από το σπίτι έχουν τα ίδια δικαιώματα και προστασία με όλους τους άλλους. Οποιαδήποτε εισαγωγή ή επέκταση της τηλεργασίας πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τα συνδικάτα για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την εξασφάλιση δίκαιων συνθηκών», κατέληξε.