Στις 10.090 αυξήθηκαν οι άνεργοι τον Μάρτιο

Αύξηση του αριθμού των εγγεγραμμένων ανέργων τον Μάρτιο, δείχνουν στοιχεία που δημοσίευσε την Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Μαρτίου 2026 ανήλθε σε 11.243 άτομα. Με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Μάρτιο 2026 αυξήθηκε στα 10.090 άτομα, σε σύγκριση με 9.936 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2025 καταγράφηκε αύξηση κατά 170 άτομα ή 1,5%. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στους τομείς των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων, και των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων.