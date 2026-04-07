Ψηφίστηκαν νομοσχέδιο και προτάσεις νόμου για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών

Ομόφωνα η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε τη Δευτέρα νομοσχέδιο και προτάσεις νόμου που τροποποιούν τον νόμο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών, ώστε να θεσπιστεί ένα στοχευμένο και λειτουργικό πλαίσιο ρύθμισης ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών, με γνώμονα την ενίσχυση της εισπραξιμότητας, τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης εργοδοτών και επιχειρήσεων προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.   

Με το νομοσχέδιο διαγράφεται η απαγόρευση για λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ή δημόσιου βοηθήματος, των οποίων οι οφειλές είναι ενταγμένες σε ρύθμιση δυνάμει του βασικού νόμου, να προβαίνουν σε νέα ρύθμιση. 

Επιπρόσθετα απαλείφθηκαν πρόνοιες αναφορικά με τη μείωση του ανώτατου ορίου ισόποσων μηνιαίων δόσεων και την κατάργηση της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του πρόσθετου τέλους αναφορικά με εισφορές οι οποίες θα ενταχθούν σε ρύθμιση, μετά την έναρξη της ισχύος των προνοιών του νομοσχεδίου.

Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη βουλή το Μάρτιο προέβλεπε την αποπληρωμή των οφειλών σε 48 δόσεις ενώ με τη νέα ρύθμιση οι δόσεις ανέρχονται σε 54.

Σκοπός του νομοσχεδίου, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που το συνόδευσε,  είναι η τροποποίηση του περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμου, ώστε να θεσπιστεί ένα στοχευμένο και λειτουργικό πλαίσιο ρύθμισης ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών με γνώμονα την ενίσχυση της εισπραξιμότητας, τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης εργοδοτών και επιχειρήσεων προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.  

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, με το νομοσχέδιο όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε προτείνονταν μεταξύ άλλων η μείωση του ανώτατου ορίου ισόποσων μηνιαίων δόσεων για εξόφληση ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών από πενήντα τέσσερις (54) σε σαράντα οκτώ (48) και η κατάργηση της προβλεπόμενης από τον βασικό νόμο απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής πρόσθετου τέλους που επιβλήθηκε αναφορικά με εισφορές οι οποίες θα ενταχθούν σε ρύθμιση μετά την έναρξη της ισχύος των προνοιών του νομοσχεδίου.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέφερε ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι απότοκο προτροπών της επιτροπής για επανάληψη των σχεδίων που θεσπίστηκαν το 2016 και το 2021, μετά την οικονομική και υγειονομική κρίση, αντίστοιχα, καθώς και της συζήτησης που προηγήθηκε ενώπιον της επιτροπής επί των προαναφερθεισών προτάσεων νόμου.

Περαιτέρω, ο υπουργός ανέφερε ότι η μείωση του αριθμού των μηνιαίων δόσεων και η κατάργηση της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής πρόσθετου τέλους οφείλεται στο γεγονός ότι αυτά εφαρμόστηκαν, ώστε να διευκολυνθούν οι εργοδότες εν μέσω σοβαρών κρίσεων. 

Ωστόσο, επισήμανε ότι παραμένουν αναλλοίωτα τα ωφελήματα που προσφέρονται στους εργοδότες από την εφαρμογή τέτοιων σχεδίων, όπως μεταξύ άλλων η μη περαιτέρω αύξηση στο πρόσθετο τέλος που επιβλήθηκε για περιόδους καθυστέρησης που επέρχονται της έναρξης του σχεδίου, η μη προώθηση ποινικής δίωξης, καθώς και η αναστολή ποινικών διώξεων κατά οφειλετών καθ’ όλη την περίοδο ένταξής τους στη ρύθμιση.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ

