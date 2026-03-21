ΤΚΑ: Νέο σχέδιο αποπληρωμής οφειλών - Μειώνονται στις 48 οι δόσεις

Τη διαμόρφωση νέου πλαισίου ρύθμισης ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών, με στόχο τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης εργοδοτών, αυτοτελώς εργαζόμενων και επιχειρήσεων προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, προβλέπει τροποποιητικό νομοσχέδιο που κατέθεσε την Πέμπτη στη βουλή το Υπουργείο Εργασίας.

Μέσω της πρόβλεψης σαφών και ρεαλιστικών όρων αποπληρωμής, επιδιώκεται η ενίσχυση της εισπρακτικής απόδοσης και η σταδιακή τακτοποίηση εκκρεμοτήτων, κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη σταθερότητα και τη βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

Συγκεκριμένα, η νέα ρύθμιση προβλέπει την αποπληρωμή των οφειλών σε δόσεις, ο αριθμός των οποίων δεν θα υπερβαίνει τις 48. Προηγούμενη ρύθμιση, η οποία προέβλεπε απαλλαγή από πρόσθετο τέλος για οφειλέτες που επέλεγαν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους σε λιγότερες δόσεις, δεν εφαρμόζεται.

Επισημαίνεται ότι, με την προτεινόμενη ρύθμιση, οι οφειλέτες ληξιπρόθεσμων εισφορών ωφελούνται ως ακολούθως:

α. για οφειλές που τελούν υπό ρύθμιση, το πρόσθετο τέλος που επιβλήθηκε δεν αυξάνεται για περιόδους καθυστέρησης

β. δεν εγείρεται ποινική δίωξη εναντίων οφειλετών καθ' όλη την περίοδο ένταξής τους στη ρύθμιση

γ. θα αναστέλλονται οι ποινικές διώξεις εναντίον των οφειλετών για όλη την περίοδο κατά την οποία είναι ενταγμένοι στη ρύθμιση, και

δ. σε περίπτωση οφειλετών, των οποίων οι οφειλές έχουν επιδικαστεί και εκκρεμεί διάταγμα για εκτέλεση εντάλματος από το Δικαστήριο, αυτό αναστέλλεται καθ' όλη την περίοδο ένταξής τους στη ρύθμιση.

Η ρύθμιση θα εφαρμοστεί ως ακολούθως για εισφορές που καταβάλλονται δυνάμει του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, του περί Ετησίων Αδειών μετ' Απολαβών Νόμου, του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, ή του περί Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής Νόμου, του περί Γενικού Σχεδίου Υγείας Νόμου, ή για τέλος που καταβάλλεται δυνάμει του άρθρου 20 του περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμου:

α. σε σχέση με εργοδότες, περιλαμβάνονται ληξιπρόθεσμες εισφορές μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2026, οι οποίες καταβάλλονται μέχρι το τέλος Μαρτίου 2026,

β. σε σχέση με αυτοτελώς εργαζόμενους, περιλαμβάνονται ληξιπρόθεσμες εισφορές μέχρι και το τέταρτο τρίμηνο του 2025, οι οποίες καταβάλλονται μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2026.

Σημειώνεται ότι «ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμος του 2016» θεσπίστηκε κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, στο πλαίσιο των προσπαθειών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για στήριξη των οφειλετών του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ενίσχυση της εισπρακτικής ικανότητας του αρμόδιου Τμήματος.

Το 2021, εν μέσω της πανδημίας, ψηφίστηκε τροποποιητικός νόμος (33(Ι)/2021), με τον οποίο αναθεωρήθηκαν οι σχετικές διατάξεις, ώστε να εξυπηρετηθούν οι οφειλέτες που επηρεάστηκαν από την υγειονομική κρίση.