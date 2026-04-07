Ψάχνει δέκα κυπριακές start up για να τις μεγαλώσει η Plug and Play

Η έναρξη της παρουσίας της Plug and Play στην Κύπρο, με Κέντρο Καινοτομίας, αποτελεί μια ουσιαστική αναβάθμιση για το κυπριακό οικοσύστημα καινοτομίας, με την εταιρεία της Σίλικον Βάλει να φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στις κυπριακές startups και τα διεθνή δίκτυα επενδυτών, αγορών και τεχνολογίας. Επενδυτές στο Κέντρο είναι και οι εταιρείες ASBIS, Tototheo Global, Mastercard και ECOMMBX.

Σε εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρo ανακοινώθηκε η πρώτη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα θερμοκοιτίδας και επιτάχυνσης του Κέντρου, οι οποίες μπορούν να υποβληθούν μέχρι τα μέσα Μαΐου στον σύνδεσμο https://www.plugandplaytechcenter.com/innovation-services/our-programs/cyprus-accelerator-program.

Ο πρώτος κύκλος θα έχει διάρκεια τριών μηνών και θα γίνουν δεκτές δέκα νεοφυείς επιχειρήσεις. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν έξι κύκλοι προγραμμάτων θερμοκοιτίδας και επιτάχυνσης, μέσω των οποίων θα υποστηριχθούν περίπου 60 νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις σε τομείς αιχμής.Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, αναμένεται η δημιουργία περίπου 500 νέων θέσεων εργασίας, καθώς και η ενίσχυση της διασύνδεσης της κυπριακής οικονομίας με διεθνή επενδυτικά δίκτυα.

Στο Προεδρικό Μέγαρο πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Καινοτομίας Plug and Play στην Κύπρο, στην παρουσία της Υφυπουργού παρά τω Προέδρω κας Ειρήνης Πική, του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής δρος Νικόδημου Δαμιανού, του Διευθύνοντος Συμβούλου για την περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής της Plug and Play Tech Center κ. Seena Amidi, καθώς και του Επιτετραμμένου της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ) στη Λευκωσία, κ. Daniel E. Mangis.

«Η Κύπρος είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει ότι η καινοτομία θα αποφέρει απτά οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις», δήλωσε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε γραπτή δήλωση με αφορμή την εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο, κατά την οποία παρουσιάστηκε η λειτουργία προγραμμάτων της Plug and Play Cyprus για νεοφυείς επιχειρήσεις.

Όπως είπε ο Πρόεδρος, στόχος της συνεργασίας με την εν λόγω πλατφόρμα είναι η διασύνδεση κυπριακών νεοφυών επιχειρήσεων και ερευνητών με διεθνή δίκτυα.

Η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική περιέγραψε την πρωτοβουλία ως «νέα πλατφόρμα συνεργασίας» ανάμεσα σε διεθνείς επενδυτές, Κύπριους επιχειρηματίες και παγκόσμια τεχνολογικά δίκτυα, υπογραμμίζοντας ότι εντάσσεται σε ένα μοντέλο εξωστρέφειας και επενδύσεων υψηλής αξίας.

Η πρωτοβουλία αναμένεται να δημιουργήσει ευκαιρίες για νεοφυείς επιχειρήσεις σε τομείς όπως η τεχνολογία, το FinTech, η ψηφιακή υγεία, η πράσινη μετάβαση και οι λύσεις B2B, κλάδοι που συνήθως προσελκύουν διεθνές .

Για τις κυπριακές νεοφυείς επιχειρήσεις, το άμεσο όφελος είναι η πρόσβαση σε διεθνή δίκτυα που περιλαμβάνουν venture capital, πολυεθνικές εταιρείες και οργανισμούς που αναζητούν καινοτόμες λύσεις. Η Plug and Play λειτουργεί ως μηχανισμός ταχείας δοκιμής προϊόντων στην αγορά και ανάπτυξης εμπορικών συνεργασιών, σύμφωνα με τον Seena Amidi, Managing Partner του ομίλου.

Παράλληλα, η συμμετοχή σε προγράμματα θερμοκοιτίδας και επιτάχυνσης μπορεί να βοηθήσει τις startups να βελτιώσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο, να βελτιώσουν τον τρόπο της παρουσίασή τους (pitch) σε επενδυτές και να επιταχύνουν τη μετάβασή τους από το στάδιο της ιδέας σε εμπορικά αξιοποιήσιμα προϊόντα.

Στο κέντρο της πρωτοβουλίας βρίσκεται η προσπάθεια να συνδεθεί το κυπριακό ταλέντο με ένα παγκόσμιο δίκτυο ανοιχτής καινοτομίας. Η Plug and Play, που δραστηριοποιείται διεθνώς από το 2006, φέρνει μαζί της μοντέλο ένα επιτάχυνσης στην ανάπτυξη επιχειρήσεων, εταιρικών συνεργασιών και πρόσβασης σε κεφάλαια, κάτι που οι τοπικές startups δύσκολα εξασφαλίζουν μόνες τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το κυπριακό οικοσύστημα startups έχει αναπτυχθεί πέντε φορές από το 2020, ενώ ο τομέας τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένου του FinTech, συνεισφέρει πλέον σχεδόν 15% του ΑΕΠ. Ταυτόχρονα, η ροή ξένων επενδύσεων προς την τεχνολογία και η βελτίωση σε διεθνείς δείκτες καινοτομίας ενισχύουν το αφήγημα ότι η Κύπρος αποκτά σταδιακά κρίσιμη μάζα.

Η Κύπρος, σύμφωνα με τον υφυπουργό Καινοτομίας, Δρ Νικόδημο Δαμιανού, χρειάζεται μηχανισμούς που θα μετατρέπουν την επιστημονική αριστεία σε επιχειρήσεις με διεθνές αποτύπωμα, και ακριβώς εκεί η πλατφόρμα μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τις εθνικές πολιτικές.

Ποια είναι η Plug and Play

Η Plug and Play Tech είναι μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες πλατφόρμες ανοιχτής καινοτομίας, με έδρα τη Silicon Valley, που συνδέει startups, επενδυτές, μεγάλες εταιρείες και δημόσιους φορείς. Ιδρύθηκε το 2006 από τον Saeed Amidi, με αφετηρία τις επιχειρηματικές επαφές του σε κτίριο όπου στεγάζονταν νεοφυείς εταιρείες όπως η Google και η PayPal. Εχει παρουσία σε περισσότερες από 60 τοποθεσίες παγκοσμίως, υλοποιώντας ετησίως πέραν των 100 προγραμμάτων επιτάχυνσης σε ένα ευρύ φάσμα τομέων και αγορών.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η Plug and Play έχει αναπτύξει παγκόσμιο δίκτυο με δεκάδες τοποθεσίες και έχει συνεργαστεί με χιλιάδες startups και εκατοντάδες μεγάλες εταιρείες, VC funds και πανεπιστήμια. Έχει επίσης επενδύσει σε εταιρείες που έγιναν γνωστές διεθνώς, όπως η PayPal και η Dropbox.

Το βασικό της πλεονέκτημα είναι ότι δεν προσφέρει μόνο χρηματοδότηση, αλλά και πρόσβαση σε αγορά, καθοδήγηση και εταιρικές συνεργασίες. Γι’ αυτό θεωρείται από τους πιο δραστήριους και επιδραστικούς accelerators παγκοσμίως, ειδικά για νεοφυείς επιχειρήσεις που θέλουν να μεγαλώσουν γρήγορα.