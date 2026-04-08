Αυτοτελώς εργαζόμενοι: Δικαίωμα πρόσβασης με επιχορήγηση στα σχέδια της ΑνΑΔ

Από τη Δευτέρα, 6 Απριλίου 2026, οι αυτοτελώς εργαζόμενοι εντάσσονται στις δραστηριότητες της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ). Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πλέον, οι αυτοτελώς εργαζόμενοι αποκτούν δικαίωμα πρόσβασης, με επιχορήγηση, στα Σχέδια της ΑνΑΔ, για υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, κατά τρόπο αντίστοιχο με αυτόν που ισχύει για τους εργοδοτουμένους.

Όπως σημειώνεται, η συγκεκριμένη διεύρυνση της σφαίρας δραστηριοτήτων της ΑνΑΔ εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής για ενίσχυση της διά βίου μάθησης, αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και στήριξη της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας. Παράλληλα, διασφαλίζει ισότιμες ευκαιρίες πρόσβασης σε προγράμματα κατάρτισης για όλους όσοι δραστηριοποιούνται στην αγορά εργασίας.

Η δυνατότητα δίνεται μετά την ψήφιση του περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Τροποποιητικού) Νόμου του 2026 και την έγκριση των περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Τέλος Καταβλητέο από τους Εργοδότες και Αυτοτελώς Εργαζομένους) Κανονισμών του 2026.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η εφαρμογή είναι υποχρεωτική και καθολική σε όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες αυτοτελώς εργαζομένων, με καταβολή τέλους 0,5% επί των ασφαλιστέων αποδοχών, όπως καταβάλλεται ήδη για τους εργοδοτουμένους. Με την καταβολή του τέλους ΑνΑΔ, οι αυτοτελώς εργαζόμενοι θα έχουν δικαίωμα αξιοποίησης των Σχεδίων της ΑνΑΔ με επιχορήγηση. Η συλλογή του τέλους θα γίνεται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για λογαριασμό της ΑνΑΔ.

«Καλούμε τους αυτοτελώς εργαζομένους να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες κατάρτισης που παρέχει η ΑνΑΔ, προς όφελος της επαγγελματικής τους ανάπτυξης και της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν. Η Πολιτεία θα συνεχίσει να επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό και στη διαρκή αναβάθμιση δεξιοτήτων, ως θεμέλιο για μια ανθεκτική και ανταγωνιστική οικονομία», αναφέρει το Υπουργείο.

Οι περιγραφές και οι Οδηγοί Πολιτικής και Διαδικασιών των Σχεδίων είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ. Για περαιτέρω πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Κοινού της ΑνΑΔ στο τηλέφωνο 22390300 ή την ηλεκτρονική διεύθυνση ~info@anad.org.cy.

Πηγή: ΚΥΠΕ