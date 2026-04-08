Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Πρόεδρος για εκποιήσεις: Αποφάσεις με τη σκέψη στο μέλλον της χώρας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Δεν θα σκεφτεί τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, αλλά το μέλλον της χώρας, τόνισε

Θα λάβω αποφάσεις σε ό, τι αφορά τα νομοθετήματα για τις εκποιήσεις χωρίς να σκεφτώ τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, αλλά το μέλλον της χώρας μας, δήλωσε την Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, απαντώντας σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων στο περιθώριο του 16ου Nicosia Economic Congress.

Ερωτηθείς αν τίθεται ζήτημα αναπομπής των νόμων περιορίστηκε να πει "μελετώ και λαμβάνοντας υπόψη πάντα, ως υποχρεούμαι από το Σύνταγμα-πάω πίσω στους θεσμούς γιατί υπάρχουν θεσμοί σε αυτό το κράτος-θα λάβω αποφάσεις χωρίς να σκεφτώ τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, αλλά το μέλλον της χώρας μας".

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΕκποιήσειςΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

