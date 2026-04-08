Πρόεδρος για εκποιήσεις: Αποφάσεις με τη σκέψη στο μέλλον της χώρας

Θα λάβω αποφάσεις σε ό, τι αφορά τα νομοθετήματα για τις εκποιήσεις χωρίς να σκεφτώ τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, αλλά το μέλλον της χώρας μας, δήλωσε την Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, απαντώντας σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων στο περιθώριο του 16ου Nicosia Economic Congress.

Ερωτηθείς αν τίθεται ζήτημα αναπομπής των νόμων περιορίστηκε να πει "μελετώ και λαμβάνοντας υπόψη πάντα, ως υποχρεούμαι από το Σύνταγμα-πάω πίσω στους θεσμούς γιατί υπάρχουν θεσμοί σε αυτό το κράτος-θα λάβω αποφάσεις χωρίς να σκεφτώ τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, αλλά το μέλλον της χώρας μας".

Πηγή: ΚΥΠΕ