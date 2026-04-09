Ο πρωτογενής τομέας και η πορεία των τιμών

Πηγαίνοντας για τα καθημερινά ψώνια ο Κύπριος πολίτης αντιλαμβάνεται ότι πολλά προϊόντα τα οποία αφθονούσαν παλαιότερα στην κυπριακή γη, όπως για παράδειγμα οι ντομάτες, τώρα πλέον αρκετές ποσότητες εισάγονται από το εξωτερικό. Η αντικατάσταση της εγχώριας παραγωγής με εισαγωγές κάνει την κυπριακή αγορά πιο ευάλωτη στις τιμές και τη διαθεσιμότητα τέτοιων προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού.

Ο πρωτογενής τομέας της Κύπρου αποτελεί έναν από τους πιο ιστορικούς και ταυτόχρονα πιο παραμελημένους πυλώνες της οικονομίας του νησιού. Από τα αρχαία χρόνια μέχρι και τα μέσα του 20ού αιώνα, η γεωργία και η κτηνοτροφία δεν ήταν απλώς οικονομικές δραστηριότητες, αλλά τρόπος ζωής, πολιτισμική ταυτότητα και βασικός μηχανισμός επιβίωσης του πληθυσμού. Σήμερα, ωστόσο, η εικόνα έχει αλλάξει δραματικά. Η Κύπρος, παρά το εύφορο έδαφος και το ευνοϊκό της κλίμα, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενα φθαρτά προϊόντα. Η πορεία αυτή δεν είναι τυχαία, είναι αποτέλεσμα ιστορικών εξελίξεων, διαρθρωτικών αδυναμιών και πολιτικών επιλογών.

Στα παλαιότερα χρόνια, ιδιαίτερα πριν από την ανεξαρτησία το 1960, ο πρωτογενής τομέας αποτελούσε τη ραχοκοκκαλιά της κυπριακής οικονομίας. Η πλειοψηφία του πληθυσμού ζούσε στην ύπαιθρο και ασχολείτο με τη γεωργία. Καλλιέργειες όπως τα σιτηρά, τα όσπρια, τα αμπέλια και οι ελιές ήταν βασικά στοιχεία της παραγωγής, ενώ η κτηνοτροφία κάλυπτε σημαντικό μέρος των διατροφικών αναγκών. Η αυτάρκεια ήταν βασικό χαρακτηριστικό της εποχής: οι κοινότητες παρήγαγαν σχεδόν ό,τι κατανάλωναν. Τοπικά προϊόντα όπως το χαλλούμι, το κρασί και το ελαιόλαδο είχαν ήδη αποκτήσει φήμη, τόσο εντός όσο και εκτός του νησιού.

Η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στηριζόταν κυρίως στη χειρωνακτική εργασία και στη γνώση που μεταδιδόταν από γενιά σε γενιά. Παρά τις περιορισμένες τεχνολογικές δυνατότητες, υπήρχε μια ισορροπία μεταξύ ανθρώπου και φύσης, με πρακτικές που σήμερα θα χαρακτηρίζονταν ως βιώσιμες. Το νερό, αν και πάντα περιορισμένο, χρησιμοποιείτο με φειδώ, ενώ η πολυκαλλιέργεια μείωνε τους κινδύνους από καιρικές ή άλλες καταστροφές.

Η μεταπολεμική περίοδος και ιδιαίτερα οι δεκαετίες του 1960 και 1970 σηματοδότησαν σημαντικές αλλαγές. Η αστικοποίηση άρχισε να επιταχύνεται, με μεγάλο μέρος του πληθυσμού να μετακινείται από την ύπαιθρο προς τις πόλεις, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής και εργασία σε άλλους τομείς, όπως οι υπηρεσίες και η βιομηχανία. Η τουρκική εισβολή του 1974 αποτέλεσε καθοριστικό πλήγμα για τον πρωτογενή τομέα, καθώς η Κύπρος έχασε σημαντικές γεωργικές εκτάσεις υψηλής παραγωγικότητας, ιδιαίτερα στη Μεσαορία.

Παρά τις δυσκολίες, υπήρξε μια περίοδος εκσυγχρονισμού. Εισήχθησαν νέες καλλιεργητικές μέθοδοι, αρδευτικά έργα και μηχανοποίηση. Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 έφερε επιπλέον χρηματοδοτήσεις και κανονισμούς, αλλά και νέες προκλήσεις. Οι Κύπριοι παραγωγοί βρέθηκαν να ανταγωνίζονται προϊόντα από άλλες χώρες με χαμηλότερο κόστος παραγωγής, γεγονός που πίεσε τα περιθώρια κέρδους και αποθάρρυνε πολλούς από το να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.

Έτσι, σταδιακά, ο πρωτογενής τομέας άρχισε να συρρικνώνεται. Η συμβολή του στο ΑΕΠ μειώθηκε σημαντικά, ενώ η ηλικιακή σύνθεση των αγροτών γέρασε, καθώς οι νέοι απέφευγαν να ασχοληθούν με τη γεωργία. Το κόστος παραγωγής αυξήθηκε, κυρίως λόγω της εξάρτησης από εισαγόμενες πρώτες ύλες, καύσιμα και ζωοτροφές. Το πρόβλημα της λειψυδρίας επιδεινώθηκε, ενώ η κλιματική αλλαγή πρόσθεσε νέες πιέσεις.

Ένα από τα πιο ανησυχητικά φαινόμενα των τελευταίων ετών είναι η αυξανόμενη εξάρτηση της Κύπρου από εισαγόμενα φθαρτά προϊόντα, όπως φρούτα και λαχανικά. Σε πολλές περιπτώσεις, προϊόντα που παραδοσιακά καλλιεργούνταν στο νησί, όπως ντομάτες, πατάτες ή εσπεριδοειδή, εισάγονται πλέον από άλλες χώρες. Αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Πρώτον, το υψηλό κόστος παραγωγής καθιστά τα κυπριακά προϊόντα λιγότερο ανταγωνιστικά. Δεύτερον, η έλλειψη οργανωμένων δικτύων διάθεσης και η ισχυρή θέση των μεγάλων εισαγωγέων και λιανεμπόρων δυσχεραίνουν την πρόσβαση των τοπικών παραγωγών στην αγορά. Τρίτον, η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού και μακροπρόθεσμης πολιτικής για τον πρωτογενή τομέα έχει οδηγήσει σε αποσπασματικές και συχνά αναποτελεσματικές παρεμβάσεις.

Το αποτέλεσμα είναι ένα παράδοξο: μια χώρα με ιδανικές κλιματικές συνθήκες για γεωργία να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές για τη διατροφή της. Αυτό δεν είναι μόνο οικονομικό ζήτημα, αλλά και ζήτημα επισιτιστικής ασφάλειας. Η εξάρτηση από το εξωτερικό καθιστά τη χώρα ευάλωτη σε διεθνείς κρίσεις, όπως πολέμους, πανδημίες ή διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Ωστόσο, παρά τις προκλήσεις, υπάρχουν σημαντικές προοπτικές για αναζωογόνηση και ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στην Κύπρο. Το πρώτο και ίσως πιο κρίσιμο βήμα είναι η υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής που θα θέτει σαφείς στόχους και προτεραιότητες. Η ενίσχυση της τοπικής παραγωγής δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά, αλλά ως μέρος μιας ευρύτερης αναπτυξιακής πολιτικής.

Η τεχνολογία μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο. Η εισαγωγή της «έξυπνης γεωργίας» (smart farming), με τη χρήση αισθητήρων, δορυφορικών δεδομένων και αυτοματισμών, μπορεί να μειώσει το κόστος παραγωγής και να βελτιώσει την αποδοτικότητα. Παράλληλα, η επένδυση σε υδροπονικές και θερμοκηπιακές καλλιέργειες μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της λειψυδρίας και να επιτρέψει την παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Εξίσου σημαντική είναι η ενίσχυση των νέων αγροτών. Η παροχή κινήτρων, όπως επιδοτήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις και πρόσβαση σε χρηματοδότηση, μπορεί να προσελκύσει νέους ανθρώπους στον τομέα. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι επίσης κρίσιμες, ώστε οι νέοι αγρότες να είναι εξοικειωμένοι με τις σύγχρονες πρακτικές και τεχνολογίες.