ΥΠΟΙΚ: Μικροί οι ρυθμοί αύξησης των τιμών

Με αφορμή την ανακοίνωση των στοιχείων της Eurostat για τον πληθωρισμό Μαρτίου, το Υπουργείο Οικονομικών, σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι συγκριτικά με τις άλλες χώρες της ΕΕ, η Κύπρος κατέγραψε τον 2ο χαμηλότερο ρυθμό πληθωρισμού μαζί με την Τσεχία και την Σουηδία (1,5%), μετά την Δανία (1%) και σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και της ΕΕ (2,6% και 2,8% αντίστοιχα).

Σε μια περίοδο σημαντικής γεωπολιτικής αβεβαιότητας, όπως και αυξανόμενων τιμών ενέργειας, τονίζει, η Κύπρος συνεχίζει να καταγράφει μικρούς ρυθμούς αύξησης τιμών και σημαντικά μικρότερους από την ευρωζώνη.

Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, τα μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση από το 2025 και συνεχίζει, έχουν συνεισφέρει και έχουν αποδώσει στην διατήρηση των επιπέδων τιμών σε πιο χαμηλά επίπεδα από τους υπόλοιπους εταίρους.