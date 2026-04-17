Τι αλλάζει στη διαδικασία προσλήψεων στο δημόσιο-Τρία νομοσχέδια στη βουλή

Στη βουλή κατατέθηκαν χθες τρία νομοσχέδια που προβλέπουν αλλαγές στη διαδικασία προσλήψεων στο δημόσιο.

Τα τρία νομοσχέδια που εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 8 Απριλίου είναι: α) Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2026, β) Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2026 και γ) Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2026.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η διαφοροποίηση της διαδικασίας πλήρωσης θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία. Συγκεκριμένα, ρυθμίζεται ότι οι γενικές γραπτές εξετάσεις για πλήρωση θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία θα διεξάγονται μετά την προκήρυξη των κενών θέσεων και όχι προηγουμένως ώστε η όλη διαδικασία και εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων να είναι στοχευμένη και πιο ευθυγραμμισμένη με τις ανάγκες στελέχωσης των υπηρεσιών.

Παράλληλα, η λήψη απόφασης για τα εξεταζόμενα θέματα θα στηρίζεται στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των υπό πλήρωσή θέσεων και οι πολίτες θα γνωρίζουν αν υπάρχουν κενές θέσεις για τις οποίες κατέχουν τα προσόντα, ώστε να αποφασίσουν εάν θα παρακαθίσουν στις εξετάσεις για τις οποίες απαιτείται προετοιμασία και καταβολή τέλους.

Επίσης, ρυθμίζεται ότι οι κενές θέσεις δημοσιεύονται κατά το πρώτο δίμηνο του έτους αντί κάθε τετράμηνο για σκοπούς επίσπευσης της διαδικασίας πλήρωσης των κενών θέσεων.

Επίσης διαγράφονται οι ρυθμίσεις για κατάθεση κάθε χρόνο στη βουλή των καταλόγων θέσεων για τις οποίες προβλέπεται η διεξαγωγή γενικής γραπτής εξέτασης ή ειδικής γραπτής εξέτασης από τις οικείες συμβουλευτικές επιτροπές.

«Η πολυπλοκότητα στη διαδικασία έγκρισης των καταλόγων, που απαιτεί την έγκρισή τους από τη βουλή, προκαλεί καθυστέρηση και ρίσκο στην προώθηση και έγκαιρη έγκρισή τους, καθώς και αχρείαστη γραφειοκρατία, δεδομένου ότι η βουλή δεν μπορεί να τροποποιήσει τους εν λόγω καταλόγους, παρά μόνο να τους εγκρίνει ή απορρίψει», σημειώνεται.

Στο νομοσχέδιο ρυθμίζεται ακόμη ότι οι θέσεις για την πλήρωση των οποίων δικαιολογείται η διεξαγωγή ειδικής γραπτής εξέτασης από την οικεία συμβουλευτική επιτροπή, για τεκμηριωμένους λόγους που αφορούν σε ιδιαιτερότητες και δυσκολίες πλήρωσής τους, θα καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου που θα εκδίδεται εντός Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται της προκήρυξης των κενών θέσεων.

Ακόμη, καταργείται η ειδική επιτροπή που είναι σήμερα αρμόδια για τη διεξαγωγή της γενικής γραπτής εξέτασης και καθορίζεται ότι την απόφαση για το είδος της εξέτασης θα έχει η ΕΔΥ ως το αρμόδιο διοικητικό όργανο για τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων.

Άλλη πρόνοια αναφέρει ότι αυξάνονται οι μονάδες μοριοδότησης του κριτηρίου της αξιολόγησης οικείου προϊσταμένου τμήματος από 0-5 σε 0-15 κατά την προφορική εξέταση ενώπιον της ΕΔΥ. Η ΕΔΥ μπορεί να προσδώσει στους υποψηφίους στην προφορική εξέταση μέχρι 20 μονάδες.

Το τρίτο νομοσχέδιο προνοεί μη διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης που διεξάγεται κατά το τελευταίο τετράμηνο κάθε έτους από την ειδική επιτροπή για θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία. Επίσης, προνοείται η μη κατάθεση κατά το έτος 2026 των καταλόγων θέσεων που κατατίθενται κάθε έτος στη βουλή για έγκριση.

Σημειώνεται ότι η ρύθμιση αυτή δεν επηρεάζει την πλήρωση των θέσεων κατά το 2026, αφού βάσει του ισχύοντος νόμου, οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση που έχει διεξαχθεί το τελευταίο τετράμηνο του 2025 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για διεκδίκηση οποιασδήποτε κενής θέσης δημοσιευτεί κατά το έτος 2026, αν έχουν τα απαιτούμενα προσόντα.