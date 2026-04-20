Κοινή επιστολή Κύπρου - Ελλάδας στην ΕΤΕπ για τη χρηματοδότηση του Great Sea Interconnector

Κοινή επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) απέστειλαν σήμερα ο Έλληνας Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και ο Κύπριος ομόλογός του, Μιχαήλ Δαμιανός. Με την επιστολή τους, οι δύο πλευρές ζητούν επίσημα τη χρηματοδότηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector (GSI), κατόπιν διενέργειας μελέτης δέουσας επιμέλειας (due diligence).

Θεσμική θωράκιση και στρατηγική σημασία

Οι δύο Υπουργοί διαβεβαίωσαν ότι το έργο είναι πλήρως ενταγμένο στα Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα και των δύο χωρών, υπενθυμίζοντας το Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) που υπεγράφη τον Σεπτέμβριο του 2024. Σύμφωνα με την επιστολή, η συμμετοχή της ΕΤΕπ κρίνεται ουσιαστική, καθώς η τράπεζα μπορεί να συνεισφέρει με τεχνικές εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις του έργου στη λειτουργία του συστήματος και τη δυναμική της αγοράς.

Η θέση του ENTSO-E

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης, επισημαίνεται η πρόσφατη απόφαση του ENTSO-E, ο οποίος απέρριψε αίτημα για ηλεκτρική διασύνδεση της Τουρκίας με τα κατεχόμενα.

Ο ευρωπαϊκός φορέας υπογράμμισε ότι:

Ο Great Sea Interconnector αποτελεί το μοναδικό εγκεκριμένο έργο διασύνδεσης της Κυπριακής Δημοκρατίας με το ευρωπαϊκό δίκτυο.

Οποιοδήποτε έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης απαιτεί τη συγκατάθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας για να προχωρήσει.

Η κίνηση των δύο Υπουργών ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου του ENTSO-E.