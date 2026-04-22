Δημοσκόπηση ΑΝΤ1 Κύπρου: Συνεχίζεται η μάχη της πρωτιάς αλλά και η απογοήτευση των πολιτών [ΠΙΝΑΚΕΣ]

Διαφοροποιήσεις στο κάτω «διάζωμα» σε σχέση με την δύναμη των κομμάτων αποτυπώνονται ακόμη μια φορά στην νέα δημοσκόπηση της CYMAR Market Research Ltd για λογαριασμό του ΑΝΤ1 Κύπρο. ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ συνεχίζουν την μάχη της πρωτιάς, το ΕΛΑΜ σταθερά στην τρίτη θέση ενω με βάση την μέτρηση για τον Απρίλιο το ΔΗΚΟ κάνει μπάσιμο προς τα πάνω. Στην Βουλή φαίνεται ότι θα βρίσκεται το Βόλτ αλλά και η ΕΔΕΚ.

Χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και κραυγαλέες διαφοροποιήσεις από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις σε σχέση με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στην διαμόρφωση των τάσεων της κοινής γνώμης, αλλά με σαφείς αλλαγές στην πρόθεση ψήφου, εμφανίζει μια νέα μέτρηση της εταιρείας CYMAR Market Research Ltd για λογαριασμό του ΑΝΤ1 Κύπρου που παρουσιάστηκε το βράδυ της Τετάρτης.

Διάχυτη απογοήτευση

Η δημοσκόπηση της εταιρείας η οποία κάλυψε μια γενικώς μεγάλη περίοδο από τις 6/04/2026 -17/04/2026, με δείγμα 1009 ατόμων, δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες αυξομειώσεις σε σχέση με τα ευρήματα για την πορεία ή το μέλλον της χώρας.

Στη γενική ερώτηση για την «πορεία της χώρας» παρατηρείται μια αύξηση των πολιτών που θεωρούν ότι η χώρα κινείται προς λάθος κατεύθυνση σε ποσοστά που φθάνουν το 67% σε σύγκριση με την αντίστοιχη δημοσκόπηση πριν ένα περίπου μήνα της ίδιας εταιρίας όταν το 61% θεωρούσε την πορεία της χώρας προς λάθος κατεύθυνση. Καταγράφεται ωστόσο μια αύξηση από το 12% στο 16% που πιστεύουν ότι η χώρα κινείται προς την ορθή κατεύθυνση.

«Το μέλλον της χώρας»

Στο παρεμφερές ερώτημα για το πως βλέπουν οι πολίτες το μέλλον της χώρας σε πέντε χρόνια από τώρα, το 49% των πολιτών θεωρούν ότι θα χειροτερέψει η «Κοινωνική Δικαιοσύνη», το 43% εκτιμά ότι η πολιτική σταθερότητα θα επιδεινωθεί ενώ σε σχέση με το κυπριακό πρόβλημα το 52% εκτιμά ότι θα κινηθούν καλύτερα τα πράγματα.

Στο ερώτημα για την πορεία της οικονομίας και την ευημερία των πολιτών, το 57% εκδηλώνει την απογοήτευση του, θεωρώντας ότι τα πράγματα θα είναι χειρότερα. Σε επίπεδα πάνω από το 50% οι πολίτες εκτιμούν ότι θα πράγματα θα είναι χειρότερα και σε σχέση με την οικονομία (53%) και σε σχέση με την αντιμετώπιση της διαφθοράς (52%).

Το ενδιαφέρον για τις βουλευτικές

Στην έρευνα φαίνεται ότι οι πολίτες αρχίζουν να ενεργοποιούνται με αποτέλεσμα το 76% να δηλώνει θα συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία. Μια αύξηση κοντά στο 4% από τη μέτρηση του Μαρτίου. Ταυτοχρόνως διαφαίνεται από την έρευνα ότι το 50% των ψηφοφόρων δηλώνουν ότι έχουν αποφασίσει εδώ και αρκετό καιρό πως θα συμπεριφερθούν στην κάλπη, ενώ ένα συνολικά 28% δηλώνει ότι θα αποφασίσει τι θα ψηφίσει λίγες μέρες πριν ή και την τελευταία στιγμή.

Η πρόθεση ψήφου

Σε σχέση με την πρόθεση ψήφου διαμορφώνεται ένα πεδίο το οποίο προς τα πάνω, δηλαδή σε σχέση με τα τρία πρώτα κόμματα, παραμένει σταθερό ενώ από την τέταρτη θέση και κάτω, στην συγκεκριμένη δημοσκόπηση παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις.

Στην πρόθεση ψήφου ο ΔΗΣΥ καταγράφει 17%, δύο μονάδες περισσότερες από τη μέτρηση του Μαρτίου. Το ΑΚΕΛ στη μέτρηση καταγράφει ένα 16%, παραμένοντας σταθερό σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Στη τρίτη θέση έχει σταθεροποιηθεί το ΕΛΑΜ με ποσοστά στο 10% σε σύγκριση με 9%, ενώ με 9% ακολουθεί το ΔΗΚΟ το οποίο επίσης ανεβαίνει κατά μία μονάδα. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται η Άμεση Δημοκρατία με 7% ενώ ακολουθεί το ΑΛΜΑ με 6%. Βολτ και ΕΔΕΚ στο 3%.

Με βάση την διευκρινισμένη ψήφο ο ΔΗΣΥ ανεβαίνει στο 22%, το ΑΚΕΛ στο 21% το ΕΛΑΜ στο 13%, το ΔΗΚΟ στο 12%, η Άμεση Δημοκρατία στο 9%, το ΑΛΜΑ στο 8% ενώ Βολτ και ΕΔΕΚ στο 4%.