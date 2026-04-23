Επίσημη υποδοχή του Λιθουανού Προέδρου Ναουσέντα στο Προεδρικό Μέγαρο

Στο Προεδρικό Μέγαρο αφίχθηκε στις 10:00 ο Πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, για συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο Λιθουανός Πρόεδρος έτυχε επίσημης υποδοχής στο Προεδρικό Μέγαρο, κατά την άφιξή του. Τον υποδέχτηκε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ενώ άγημα απέδωσε τιμές και ακολούθησε η ανάκρουση των εθνικών ύμνων των δύο χωρών.

Ο κ. Ναουσέντα κατέθεσε στεφάνι στον αδριάντα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και ακολούθως, εισήλθε εντός του κτηρίου του Προεδρικού Μεγάρου μαζί με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για κατ’ ίδιαν συνάντηση. Θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

