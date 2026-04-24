Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο κοινωνικής κατακραυγής, παραμονές των βουλευτικών εκλογών, αποφασίστηκε να παραπεμφθούν στη νέα Βουλή για ψήφιση οι τρεις προτάσεις νόμου που προβλέπουν την αριθμητική και μισθολογική αύξηση των κοινοβουλευτικών συνεργατών. Πρόκειται για τους συνεργάτες που προσλαμβάνουν τα κόμματα και οι βουλευτές στη Βουλή προκειμένου να τους υποστηρίζουν στο κοινοβουλευτικό τους έργο, με το κόστος της μισθοδοσίας τους να καλύπτεται από το κράτος.

Σήμερα στη Βουλή εργοδοτούνται 100 κοινοβουλευτικοί συνεργάτες. Το σχετικό κονδύλι που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της Βουλής για το έτος 2026 για την κάλυψη της μισθοδοσίας τους ανέρχεται στα €5,6 εκατ.

Οι τρεις προτάσεις νόμου προβλέπουν την αύξηση του αριθμού των κοινοβουλευτικών συνεργατών από 100 σε 115, τη μισθολογική τους ανέλιξη από την κλίμακα Α8 - στην οποία παραμένουν καθηλωμένοι, ορισμένοι μάλιστα για περισσότερο από 20 χρόνια - στη συνδυασμένη κλίμακα Α8-10-11, καθώς και την περαιτέρω αυστηροποίηση των προνοιών της κείμενης νομοθεσίας, με στόχο την εξάλειψη φαινομένων συγγενοκρατίας στη Βουλή.

Εφόσον οι προτάσεις νόμου ψηφιστούν από τη νέα Βουλή, το ετήσιο κόστος εργοδότησης των κοινοβουλευτικών συνεργατών θα ξεπεράσει τα €6 εκατ. Πρόκειται ουσιαστικά για μια έμμεση ετήσια κρατική χορηγία προς τα κόμματα, η οποία προστίθεται στα €7 εκατ. που αυτά μοιράζονται ετησίως, ανάλογα με τα ποσοστά που εξασφάλισαν στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές.

Με συνοπτικές διαδικασίες

Οι κοινοβουλευτικοί συνεργάτες προσλαμβάνονται από τους βουλευτές και τα κόμματα με συμβόλαιο, ενώ η μισθοδοσία τους καλύπτεται από το κράτος. Οι θέσεις αυτές δεν προκηρύσσονται, καθώς οι συνεργάτες πρέπει να χαίρουν της εμπιστοσύνης των βουλευτών και των κομμάτων. Με εξαίρεση τέσσερις έως πέντε συνεργάτες, οι οποίοι προσλήφθηκαν όταν θεσμοθετήθηκε ο θεσμός πριν από περίπου 25 χρόνια μέσω γραπτών εξετάσεων, όλοι οι υπόλοιποι προσλαμβάνονται με συνοπτικές διαδικασίες. Οι περισσότεροι είναι πρόσωπα που γνωρίζουν προσωπικά οι βουλευτές ή κομματικά στελέχη. Θα πρέπει, όμως, να πληρούν ορισμένα ελάχιστα προσόντα που καθορίζονται στον νόμο για να προσληφθούν ως κοινοβουλευτικοί συνεργάτες: να είναι πολίτες της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους, να κατέχουν τίτλο σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου, να διατηρούν λευκό ποινικό μητρώο, να μην έχουν συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με εν ενεργεία βουλευτές και να μην έχουν απολυθεί λόγω πειθαρχικού παραπτώματος από τον δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα της Δημοκρατίας ή της ΕΕ. Όσον αφορά τους άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

€11.287.904 το 2025

Στο όνομα της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ανάρτησε στην ιστοσελίδα του, στις 30 Μαρτίου 2026, τις χορηγίες που κατέβαλε το κράτος κατά το έτος 2025. Από τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν προκύπτει ότι, τα κοινοβουλευτικά κόμματα και οι οργανώσεις νεολαίας τους έλαβαν άμεση χορηγία ύψους €7 εκατ., καθώς και έμμεση χορηγία ύψους €4,2 εκατ. για την κάλυψη του κόστους εργοδότησης των κοινοβουλευτικών συνεργατών. Ο πίνακας που δημοσιεύουμε είναι αρκούντως διαφωτιστικός.

Οι τρεις προτάσεις νόμου

Οι βασικές πρόνοιες τους έχουν ως εξής:

1 Κάθε κοινοβουλευτικό κόμμα έχει δικαίωμα εργοδότησης κοινοβουλευτικών συνεργατών σε αριθμό διπλάσιο του αριθμού των εδρών που έχει εξασφαλίσει στις εκλογές. Επίσης, κάθε βουλευτής που εκλέγεται ως ανεξάρτητος, έχει δικαίωμα εργοδότησης δύο κοινοβουλευτικών συνεργατών. Δεδομένου ότι το ενδεχόμενο εκλογής ανεξάρτητου βουλευτή θεωρείται ιδιαίτερα απομακρυσμένο, τα κόμματα που θα πετύχουν την είσοδό τους στη Βουλή, τον ερχόμενο μήνα, θα εργοδοτήσουν συνολικά 112 κοινοβουλευτικούς συνεργάτες (56 έδρες Χ δύο κοινοβουλευτικούς συνεργάτες).

2 Κάθε αντιπρόσωπος θρησκευτικής ομάδας έχει δικαίωμα εργοδότησης ενός κοινοβουλευτικού συνεργάτη, όπως ισχύει σήμερα. Πρόκειται για τις θρησκευτικές ομάδες των Αρμενίων, των Λατίνων και των Μαρωνιτών. Συνεπώς, στους 112 προστίθενται άλλοι τρεις κοινοβουλευτικοί συνεργάτες, με το σύνολό τους να ανέρχεται στους 115 από τους 100 που εργοδοτούνται σήμερα.

3 Διευρύνονται οι περιπτώσεις στις οποίες οι βαθμοί συγγένειας συνιστούν κώλυμα για την εργοδότηση κοινοβουλευτικού συνεργάτη. Συγκεκριμένα, προτείνεται η αντικατάσταση του ήδη προβλεπόμενου στον βασικό νόμο βαθμού συγγένειας πρώτου βαθμού με εν ενεργεία βουλευτή ή αντιπρόσωπο θρησκευτικής ομάδας, με τη συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τρίτου βαθμού με τον βουλευτή ή τον αντιπρόσωπο θρησκευτικής ομάδας με τον οποίο θα υπογραφεί η σύμβαση εργασίας, καθώς και πρώτου βαθμού συγγένειας με οποιονδήποτε άλλο εν ενεργεία βουλευτή ή αντιπρόσωπο.

4 Το ύψος των απολαβών που λαμβάνει κοινοβουλευτικός συνεργάτης να υπολογίζεται στις συνδυασμένες μισθοδοτικές κλίμακες Α8-10-11 αντί της Α8 που ισχύει σήμερα. Με βάση το υφιστάμενο καθεστώς, οι κοινοβουλευτικοί συνεργάτες παραμένουν καθηλωμένοι στην κλίμακα Α8, χωρίς δυνατότητα μισθολογικής ανέλιξης. Ορισμένοι είναι καθηλωμένοι στην κλίμακα Α8 εδώ και 20 χρόνια.

Φεύγουν βουλευτές, φεύγουν και οι συνεργάτες

Ένας μεγάλος αριθμός βουλευτών δεν θα επαναδιεκδικήσει έδρα, ενώ κάποιοι από τους σημερινούς βουλευτές δεν θα καταφέρουν να επανεκλεγούν. Ως εκ τούτου, μαζί με τους εν λόγω βουλευτές θα αποχωρήσουν και οι κοινοβουλευτικοί συνεργάτες τους. Την ίδια στιγμή, τα νέα κόμματα που αναμένεται να εξασφαλίσουν είσοδο στη Βουλή, καθώς και οι νέοι βουλευτές που θα εκλεγούν, θα προχωρήσουν στην πρόσληψη των δικών τους συνεργατών.