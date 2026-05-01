Έρχιουρμαν κατά Χριστοδουλίδη: Δεν υπάρχει ακόμη διαπραγμάτευση, σταματήστε να το λέτε - Η νέα ανάρτησή του

Για επαναλαμβανόμενες δημόσιες τοποθετήσεις που κάνουν λόγο για «διαπραγμάτευση» κατηγορεί την Ε/κ πλευρά ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, αλλοιώνουν το κλίμα των επαφών και επιχειρούν να διαμορφώσουν θέσεις εκτός του πλαισίου των απευθείας συνομιλιών. Ο Τ/κ ηγέτης τονίζει ότι αυτή τη στιγμή «δεν υπάρχει ακόμη διαπραγμάτευση, είμαστε απλώς στο "τραπέζι συναντήσεων"».

Σε σημερινή του ανάρτησή, ο κ. Έρχιουρμαν αναφέρει ότι δηλώσεις από την ελληνοκυπριακή ηγεσία γίνονται σε διάφορα πλαίσια -από συναντήσεις και εγκαίνια οργανώσεων μέχρι απαντήσεις σε άσχετα ερωτήματα- και επαναλαμβάνονται δημοσίως, παρά τις, όπως λέει, σχετικές επισημάνσεις που έχουν γίνει στις κατ’ ιδίαν επαφές.

Όπως αναφέρει, «έχουμε επιδείξει μεγάλη προσοχή να μην θίγουμε αυτό το θέμα» σε δημόσιες εκδηλώσεις, ενώ «δεν έχουμε παρουσιάσει νέα θέση που να μην γνωρίζει ο συνομιλητής μας» και «δεν κοινοποιήσαμε στο κοινό όσα είπε ο συνομιλητής μας, εκτός εάν τα είχε ήδη δημοσιοποιήσει». Προσθέτει ότι «είτε απαντήσαμε είτε αποφύγαμε το ένα πέμπτο των εισερχόμενων δηλώσεων».

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι «ισχυρισμοί που δεν έχουν καν τεθεί στις διμερείς συνομιλίες επιχειρείται να προβληθούν στα μέσα ενημέρωσης», ενώ αναφερόμενος στο ζήτημα του καθεστώτος σημειώνει ότι η ελληνοκυπριακή ηγεσία κάθισε στο τραπέζι «όχι μόνο ως ηγέτης της ελληνοκυπριακής κοινωνίας αλλά και ως “Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας”».

Ο κ. Έρχιουρμαν τόνισε, ακόμη, ότι «όλοι γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει ακόμη “διαπραγμάτευση” στο ενδιάμεσο, είμαστε απλώς στο “τραπέζι συναντήσεων”», προσθέτει, τονίζοντας ότι «ο κόσμος γνωρίζει ότι είμαστε στο τραπέζι ως “δύο ηγέτες”».

Καταλήγοντας, διερωτάται «γιατί επαναλαμβάνεται αυτή η θέση που κανείς, συμπεριλαμβανομένων και εμάς, δεν έχει αποδεχθεί», σημειώνοντας ότι «δεν έχει καμία αξία ή σημασία όταν τα γεγονότα είναι γνωστά», ενώ προσθέτει ότι «υπάρχει μόνο ένας τρόπος να επιτύχει μια πρόκληση: να προκληθεί αυτός που επιχειρεί να προκληθεί», υπογραμμίζοντας ότι «προχωρούμε με υπομονή, ψυχραιμία, ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα».