Επέτειος ένταξης στην ΕΕ: Το μήνυμα Χριστοδουλίδη για το «κοινό μας σπίτι» και τη στρατηγική επιλογή

Ως τη πιο σημαντική πολιτική εξέλιξη της σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου χαρακτήρισε την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας παράλληλα τον ρόλο της Κυπριακής Προεδρίας στην προώθηση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ και συνδέοντας την ευρωπαϊκή πορεία με την προοπτική επίλυσης του Κυπριακού.

Σε γραπτή δήλωσή του για την επέτειο ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία γιορτάζει σήμερα την επέτειο της πιο σημαντικής πολιτικής εξέλιξης στη σύγχρονη ιστορία της, δηλαδή την ένταξή της την 1η Μαΐου 2004 στην ΕΕ.

Όπως σημειώνει, πρόκειται για ορόσημο που λειτουργεί ως υπενθύμιση της στρατηγικής επιλογής της Κύπρου να ανήκει στον πυρήνα της ευρωπαϊκής οικογένειας, επιλογή που συνδέεται με την ειρήνη, τη δημοκρατία, τη συνεργασία, το δίκαιο, την αλληλεγγύη και τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και με την ασφάλεια, τη σταθερότητα, την ευημερία και τις ευκαιρίες.

Αναφέρει ότι με την ένταξη στην ΕΕ πριν από 22 χρόνια, η χώρα εισήλθε σε μια νέα εποχή που την κατέστησε πιο ισχυρή και πιο ασφαλή, μέσω της συμμετοχής της στη μεγαλύτερη πολιτική ένωση κρατών.

Προσθέτει ότι 22 χρόνια μετά, η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί ένα ώριμο, αξιόπιστο και ωφέλιμο κράτος μέλος που βρίσκεται στον σκληρό πυρήνα της ΕΕ, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη χάραξη και λήψη ευρωπαϊκών αποφάσεων και πολιτικών.

Ο Πρόεδρος επισημαίνει ότι η φετινή επέτειος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Κύπρος ασκεί κατά το τρέχον εξάμηνο την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως αναφέρει, από την 1η Ιανουαρίου και για έξι μήνες, η Κυπριακή Προεδρία εργάζεται μεθοδικά υπό το όραμα για μια «Αυτόνομη Ένωση, Ανοικτή στον Κόσμο», με στόχο την ενίσχυση της αυτονομίας της ΕΕ σε όλους τους τομείς.

Στη δήλωσή του σημειώνει επίσης ότι η Κύπρος, ως το νοτιοανατολικότερο κράτος μέλος της ΕΕ και εγγύτερα στη Μέση Ανατολή και την περιοχή του Κόλπου, αναδεικνύει τον ρόλο της ως γέφυρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρύτερης περιοχής, η οποία, όπως αναφέρει, δοκιμάζεται.

Ως παράδειγμα αυτού του ρόλου, αναφέρει την πραγματοποίηση στην Κύπρο, για πρώτη φορά από το 2004, άτυπης συνάντησης αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, με τη συμμετοχή των επικεφαλής των θεσμών της ΕΕ.

Παράλληλα, σημειώνει ότι στο περιθώριο της συνάντησης πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία της Κυπριακής Προεδρίας, ειδική σύνοδος της ΕΕ με τη συμμετοχή ηγετών της Αιγύπτου, του Λιβάνου και της Συρίας, του Διαδόχου του Θρόνου της Ιορδανίας, καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας Κόλπου, κατά την οποία συζητήθηκαν ζητήματα συνεργασίας, αποκλιμάκωσης και ενίσχυσης των στρατηγικών σχέσεων.

Αναφερόμενος στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην Κύπρο, ο Πρόεδρος δηλώνει ότι συζητήθηκαν και τροχοδρομήθηκαν σημαντικά ζητήματα που συνδέονται με τον στόχο της Στρατηγικής Αυτονομίας της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, στις 23 και 24 Απριλίου τέθηκαν στο επίκεντρο ζητήματα άμυνας, ασφάλειας, ανταγωνιστικότητας και ο επόμενος πολυετής προϋπολογισμός της ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά την άμυνα και την ασφάλεια, σημειώνει ότι, κατόπιν πρωτοβουλίας του, έγινε συζήτηση για τον καθορισμό επιχειρησιακού μηχανισμού σε περίπτωση ενεργοποίησης του άρθρου 42.7 της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής, με στόχο την ενίσχυση της στρατηγικής αμυντικής αυτονομίας της ΕΕ.

Αναφορικά με την οικονομική αυτονομία της ΕΕ, επισημαίνει ότι κατά την άτυπη σύνοδο υπογράφηκε συμφωνία – οδικός χάρτης μεταξύ των κρατών μελών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Μια Αγορά, Μια Ευρώπη», η οποία περιλαμβάνει 42 δράσεις με χρονοδιαγράμματα έως το 2027 για την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Προσθέτει ότι παρουσιάστηκαν επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συζητήθηκαν βραχυπρόθεσμα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του πολέμου στο Ιράν στις τιμές ενέργειας, ενώ έγινε αναφορά και στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028–2034.

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί το κοινό σπίτι και την πολιτική οικογένεια της Κύπρου, στη βάση κοινών αξιών όπως η ειρήνη, η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη, η πρόοδος και η ευημερία.

Τέλος, υπογραμμίζει ότι για την Κύπρο, η οποία συνεχίζει να υφίσταται τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής και κατοχής, η ΕΕ αποτελεί πλαίσιο ασφάλειας και προοπτική για επίλυση του Κυπριακού στη βάση του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των σχετικών αποφάσεων του Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.