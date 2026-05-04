Συσπείρωση και επαρχίες στο μικροσκόπιο του ΔΗΣΥ - Ατού το ισχυρό του ψηφοδέλτιο

Με τη μάχη της πρωτιάς να παραμένει ανοιχτή, στον Δημοκρατικό Συναγερμό καταγράφεται αυξημένη κινητικότητα, με το βάρος να δίνεται στη συσπείρωση της βάσης και στην ενίσχυση της παρουσίας σε επαρχίες όπου διαμορφώνονται οι κρίσιμες ισορροπίες.

Πρόσφατα δημοσκοπικά δεδομένα διατηρούν τον ΔΗΣΥ σε τροχιά πρωτιάς, με την εικόνα να παρουσιάζει τάσεις ανοδικής σταθεροποίησης και ενδείξεις βελτίωσης σε επιμέρους ποιοτικά χαρακτηριστικά. Σε αυτό το πλαίσιο, η διευκρινισμένη ψήφος και η συμμετοχή αποκτούν αυξημένη σημασία, ενόψει της τελικής ευθείας.

Στην Πινδάρου εκτιμάται ότι, η κινητοποίηση των τελευταίων ημερών αποδίδει, με στελέχη να σημειώνουν πως «καταγράφεται πιο έντονη ανταπόκριση σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα», κυρίως από ψηφοφόρους που εμφανίζονταν επιφυλακτικοί. Η εικόνα αυτή αποδίδεται τόσο στην εντατικοποίηση των επαφών σε τοπικό επίπεδο όσο και στη συνολική παρουσία του κόμματος.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε επαρχίες στις οποίες εντοπίζονται περιθώρια ενίσχυσης, με τον κομματικό μηχανισμό να εντείνει τις προσπάθειες του. Όπως εκτιμάται, «σε αρκετές περιπτώσεις οι ισορροπίες παραμένουν οριακές», στοιχείο που εντείνει την κινητοποίηση στο δρόμο προς την κάλπη. Το θετικό των τελευταίων ημερών είναι πως επαρχίες όπως Λεμεσός και Αμμόχωστος δείχνουν γρήγορη ανοδική τάση, συγκριτικά με το προηγούμενο διάστημα.

Καθοριστικός ρόλος αποδίδεται στο ψηφοδέλτιο, το οποίο αναδεικνύεται σε βασικό πλεονέκτημα. Όπως επισημαίνεται από κομματικές πηγές, «η σύνθεση του ψηφοδελτίου επιτρέπει ευρύτερη απήχηση και καλύτερη κάλυψη σε όλες τις επαρχίες», ενώ ο συνδυασμός έμπειρων στελεχών και νέων προσώπων ενισχύει τη δυναμική σε τοπικό επίπεδο. Κάτι το οποίο αποτυπώνεται και στις έρευνες, στις οποίες καταγράφεται ότι ο ΔΗΣΥ, διαθέτει το καλύτερο ψηφοδέλτιο.

Παρά τη βελτίωση του κλίματος, στην Πινδάρου διατηρούν χαμηλούς τόνους. «Η εικόνα είναι βελτιωμένη, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται μέχρι την τελευταία στιγμή», αναφέρει χαρακτηριστικά κομματική πηγή, υποδεικνύοντας ότι, η συσπείρωση και η συμμετοχή στην ψηφοφορία, θα καθορίσουν την τελική έκβαση. Αξίζει να σημειωθεί ότι, διαχρονικά η συσπείρωση του ΔΗΣΥ επιτυγχάνεται τις τελευταίες βδομάδες και αυτό άρχισε ήδη να καταγράφεται.