Πρόεδρος κόμματος «Αγρονόμος»: «Θέσεις που θα φέρουν τη ριζική αλλαγή μέσα στην κοινωνία και τον εργαζόμενο λαό της Κύπρου»

Ο Ανδρέας Χριστοφή έστειλε το μήνυμα προς τους πολίτες ότι «οι θέσεις μας και το πρόγραμμα μας είναι καθαρές σαν το φως της ημέρας»

Είναι καιρός να πάρουμε το σωστό δρόμο, που είναι ο ίσιος δρόμος δήλωσε ο Πρόεδρος του κόμματος «Αγρονόμος – Αγροτικό Εργατικό Κόμμα», Ανδρέας Χριστοφή, κατά την υποβολή των υποψηφιοτήτων για τις βουλευτικές εκλογές, στην Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού

Όπως ανέφερε «για εμάς είναι μεγάλη η χαρά σήμερα, είναι ημέρα γιορτής για τη Δημοκρατία» και έστειλε το μήνυμα προς τους πολίτες ότι «οι θέσεις μας και το πρόγραμμα μας είναι καθαρές σαν το φως της ημέρας».

«Είναι θέσεις οι οποίες θα φέρουν τη ριζική αλλαγή μέσα στην κοινωνία και τον εργαζόμενο λαό της Κύπρου», ανέφερε και σημείωσε ότι «θα ζητήσουμε τη ψήφο του λαού, ούτως ώστε να έρθει η ευημερία μέσα στην κοινωνία».

Λέγοντας πως «έχουμε φτωχοποιήσει το 60% του λαού της Κύπρου», ο κ. Χριστοφή υπογράμμισε πως «είναι καιρός να πάρουμε το σωστό δρόμο. Ούτε ανήφορο, ούτε κατήφορο. Τον ίσιο δρόμο».

Οι 12 υποψήφιοι του κόμματος για την εκλογική περιφέρεια Λεμεσού είναι οι, Αριστείδου Αριστείδης, Βλάσοβα Ιουλία, Έλληνα Μαρία, Κανγκελίδης Γιούριι, Κατσουνωτού Βικτώρια, Κυριάκου Μελίνα, Noureddine Salah El Dine, Στέλιου Αριστόδημος, Στυλιανού Δημήτριος, Στυλιανού Στέλιος, Χριστοφή Ιωάννου Ανδρέας και Χριστοφή Κωστάκη Ανδρέας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

