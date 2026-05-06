Eurostat: Η Κύπρος στα χαμηλότερα ποσοστά κινδύνου φτώχειας για νοικοκυριά με παιδιά στην ΕΕ

Στα χαμηλότερα επίπεδα κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού για νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά συγκαταλέγεται η Κύπρος, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη.

Ειδικότερα, το 2025 το ποσοστό των ατόμων που ζουν σε νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά και βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (AROPE) στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώθηκε στο 22,1%, έναντι 19,8% για όσους ζουν σε νοικοκυριά χωρίς εξαρτώμενα παιδιά.

Στην Κύπρο, το αντίστοιχο ποσοστό για νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά ανήλθε στο 12,2%, κατατάσσοντας τη χώρα μεταξύ εκείνων με τα χαμηλότερα επίπεδα στην ΕΕ. Για τα νοικοκυριά χωρίς εξαρτώμενα παιδιά, το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 22,1%.

Σε επίπεδο κρατών μελών, τα υψηλότερα ποσοστά για άτομα που ζουν σε νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά καταγράφηκαν στην Ισπανία (29,9%), τη Ρουμανία (29,4%) και τη Βουλγαρία (29,1%). Αντίθετα, πέραν της Κύπρου, χαμηλά επίπεδα σημειώθηκαν στη Σλοβενία (10,4%) και στην Ολλανδία (11,7%).

Σύμφωνα με την Eurostat, σε 16 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, το ποσοστό κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ήταν υψηλότερο για άτομα που ζουν σε νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά, σε σύγκριση με εκείνα χωρίς εξαρτώμενα παιδιά.

Πηγή: ΚΥΠΕ

