Γνωρίστε τους υποψήφιους της ΕΔΕΚ για τις βουλευτικές εκλογές

Παραθέτουμε τα επαγγέλματα και τις καρτέλες των υποψηφίων βουλευτών σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Αθανάσιος Χαραλάμπους

Αντωνίου Ειρήνη

Ευσταθίου Χριστίνα

Ηλία Μάριος

Λεβέντης Μάριος

Μανουσάκη Κυριακή

Μαρκίδης Λευτέρης

Μελέτης Θεόδωρος

Μίρης Αντρέας

Νεοφύτου Μικαέλλα

Ξενοφώντος Ξένιος

Πική Λουκία

Σολομωνίδης Μορφάκης

Τσιανάκκας Μάριος

Χαννίδης Μάριος

Χριστοδούλου Πάμπος

Χριστοδούλου Σοφία

Χριστοδούλου Τάκης

Χριστοφορίδης Απόστολος

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Γεωργίου Ανδρομάχη

Δημητρίου Δήμητρα

Κωνσταντίνου Άδωνις

Κωνσταντίνου Λάκης

Λυσάνδρου Λύσανδρος

Μετζίτικος Νίκος

Νεοκλέους Αγγέλα

Πιττάκαρας Πάρης

Ραντζιμπάεβ Νταμίρ

Στυλιανού Γιάννος

Τσιάκκας Γιώργος

Χατζηκλεάνθους Νικόλας

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

Κύρου Μάριος

Λεωνίδου Μάριος

Πάρπας Πανίκκος

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ

Δημητρίου Βάσος

Θεοδώρου Βασίλης

Καραγιάννης Παναγιώτης

Στεφάνου Μελίνα

Στυλιανάκης Πέτρος

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ανδρέου Γιώργος

Γιόκκα Παντελίτσα

Δημητρίου Άντρη (Στέκα)

Δρουσιώτη Ραφαέλλα

Ιακώβου Αλεξία

Κάκκουρας Ανδρέας

Μιχαήλ Μιχάλης

Πικής Κώστας

Πιττάκαρας Ανδρέας

Χριστοφή Πέτρος

Χρίστου Χρύσανθος

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Αντωνίου Αντώνης

Βασιλείου Χρίστος

Κοραής Στυλιανός

Λευκαρίτης Σάββας

Μαλαχουρίδης Αχιλλέας

Χαραλάμπους Χαράλαμπος

