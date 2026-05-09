Άκης Ιωαννίδης: «Το συνταξιοδοτικό δεν λύνεται με λαϊκισμό»

1. Ποια η ανάμιξη σου στα κοινά και πως αποφάσισες να υποβάλεις υποψηφιότητα;

Είμαι στα κοινά εδώ και μισό αιώνα και έχω συμμετοχή σε συνδέσμους η ομάδας η σύνολα σαν μέλος Δ.Σ. Ήμουν μέλος του Δ.Σ του ΠΑΣΥΞΕ, ΤΟΥ ΠΑΣΥΔΙΞΕ ήμουν μέλος της ομάδας τουρισμού επι Προεδρίας Κληρίδη, ήμουν Εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ για πολλά χρόνια και αυτή τη στιγμή είμαι Γραμματέας του ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ και μέλος της Πολιτιστικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ.

Υπηρέτησα από το 1975 μέχρι το 1977 σαν αξιωματικός στο 281 τ.π στη Βυζάκια, Κουτραφά , σπούδασα Διεύθυνση ξενοδοχείου και έκανα Μάστερ στα οικονομικά και στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Μιλώ Ελληνικά ( αλλά μιλώ σωστά ελληνικά) Αγγλικά, Σερβικά, Γαλλικά

Θεωρώ ότι έχω τις γνώσεις για να αντιπροσωπεύσω στο έπακρο την βουλευτική μου ιδιότητα αν εκλεγώ.

2.Βασικοι Πυλώνες του προεκλογικού σου αγώνα

Πρώτα να πω ότι θεωρώ τη λύση του Κυπριακού ως τον βασικό πυλώνα και βασικό κίνητρο στην ανάμιξη μου στα κοινά. Όμως ως βουλευτής εκτός από το Κυπριακό έχω θέσει 3 βασικούς πυλώνες στην εκστρατεία μου.

Α. Οικονομικό, εργασιακό Περιβάλλον, Συνταξιοδοτικό, Δίκαιη κατανομή του ΑΕΠ αλλά και του πλούτου.

Προσπάθεια μείωσης τη ψαλίδας μεταξύ του Δημοσίου μισθού και του μισθού στον ιδιωτικό τομέα με συνέπια το μεγάλο χάσμα στις συντάξεις του ιδιωτικού τομέα σε σύγκριση με τον δημόσιο. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα και με σχετικά αυστηρό έλεγχο στο κρατικό μισθολόγιο το οποίο υπολογίζω ( με τις προσαυξήσεις και υπερωρίες ) να είναι στο 35% περίπου του ΑΕΠ.

Παραθέτω κάποια στατιστικά για να δείτε πόσο αυτή η χώρα ενδιαφέρεται για τον μέσο Κύπριο στον ιδιωτικό τομέα με ευθύνη φυσικά και των συντεχνιών του ιδιωτικού τομέα οι οποίες αδυνατούν να βρουν τρόπους να βοηθήσουν τον χαμηλόμισθο ιδιωτικό υπάλληλο.

Μόλις το 40 % του εργατικού δυναμικού καλύπτεται από συμβάσεις οι οποίες συμβάσεις κατοχυρώνουν κάπως την αύξηση των μισθών αλλά και την διατήρηση ειρηνικού εργασιακού περιβάλλοντος. Άρα μόλις το 40 % έχουν 13ο μισθό ( κατοχυρωμένο) αλλά και Α.Τ.Α αφού οι εργοδοτικές οργανώσεις κρύβονται πίσω από τα ιδιωτικά ( δήθεν ) συμβόλαια τα οποία ούτε καν κατοχυρώνουν τον ελάχιστο μισθό .

Άρα ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ υπογραφή συμβάσεων με όλους ( αν είναι δυνατόν) τους εργαζόμενους. Τα επιχειρήματα της ΟΕΒ και ΚΕΒΕ περί καταστροφής της οικονομίας δεν στέκουν καθόλου. Άλλωστε η Κυπριακή Οικονομία στάθηκε το 1974 και μετα γιατί ακριβώς είχε αυτά τα οποία περιγράφω.

Συνταξιοδοτικό. Λυπάμαι να πω ότι αυτός ο άκρατος λαϊκισμός περί 1008 ευρώ ελάχιστης σύνταξης η διάφορων άλλων ποσών που ακούω είναι κάτι το οποίο αποδεικνύει περίτρανα ότι αυτοί οι υποψήφιοι η τα κόμματα που το αναφέρουν ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΙΔΕΑ ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Υ ΣΥΝΤΑΞΗ. Η σύνταξη υπολογίζεται με τις ασφαλιστικές σου μονάδες και αυτή τη στιγμή ΜΙΑ μονάδα ισούται με περίπου 11 472 ευρώ μισθό τον χρόνο. Αν δηλαδή κάποιος έχει ένα μισθό περίπου 22 940 ευρώ τον χρόνο θα έχει 2 μονάδες επι 40 χρονιά εργασίας ( ΑΠΟ 25 ΜΕΧΡΙ ΤΑ 65 )θα έχει 80 ασφαλιστικές μονάδες.

Αυτές οι Μονάδες θα του αποφέρουν την ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ των 800 ευρώ τον μηνά ( οι πρώτες 33 μονάδες υπολογίζονται ως η βασική σου κοινωνική σύνταξη των 529.82 ευρώ και οι υπόλοιπες 47 μονάδες συμπληρώνουν την συνταξη που θα είναι γύρω στα 800 ευρώ.

Σημειώστε ότι κάθε χρόνο ο αναλογιστής αυξάνει την μονάδα με αποτέλεσμα να μειώνεται η σύνταξη αφού ο εργοδότης δεν δίνει την ανάλογη αύξηση αφού όπως αναφέραμε δεν υπάρχουν συμβάσεις που να κατοχυρώνουν προσαυξήσεις.

Άρα ξεχάστε τα τι λένε αυτοί που λαϊκίζουν και ψηφίστε κάποιον που θα παλέψει για την σύνταξη σας γιατί κατέχει το θέμα.

Β. Κοινωνική πολιτική με κυριότερο θέμα το στεγαστικό και τις ευκαιρίες αφομοίωσης των νέων στη Κοινωνία.

Και το κράτος αλλά και οι δήμοι ΕΧΟΥΝ την δυνατότητα να ρίξουν στην αγορά χαμηλοκοστες οικίες οι οποίες θα μειώσουν τα ενοίκια και εδώ εννοω μερικες χιλιάδες όχι 130 και 140 οικίες κάθε 5 χρόνια Τα ενοίκια έχουν αυξηθεί γιατί αφήσαμε την άκρατη ανάπτυξη να ταλαιπωρεί τον μέσο κύπριο. Στην Κύπρο η ανάπτυξη πρέπει επιτέλους να ελεγχθεί και μάλιστα πολύ σοβαρά.

Γ. Περιβάλλον και Πράσινη αλλά και κυκλική οικονομία

Άμεσος τερματισμός της κοροϊδίας με την εισαγωγή μαζούτ. Η κυβέρνηση από το πρόστιμο των ρύπων παίρνει πίσω ένα μεγάλο ποσό ( από 500 000 000 ευρώ πρόστιμα τα 200 000 000 έρχονται πίσω στην κυβέρνηση ) άρα γιατί να σταματήσει αυτήν την διαδικασία. Η Γερμανία εκμεταλλεύεται όλους τους φυσικούς πόρους ενώ εμείς ακόμη εισάγουμε μαζούτ. Φυσικά τώρα θα μου πείτε πως θα καταφέρναμε να πετάξουμε ένα δισεκ. στο Βασιλικό?

Κυκλική οικονομία και περιβαλλοντική πολιτική στα νοικοκυριά και στις εταιρείες. Ότι ρίχνουμε στο περιβάλλον να επανέρχεται με την κυκλική οικονομία στο τραπέζι μας. Επιβολή της ανακύκλωσης και κομποστοποιησης με αυστηρότατη νομοθεσία και δημιουργία πραγματικής Αστυνομίας των ζώων για έλεγχο στα εγκλήματα εις βάρος των ζώων

Δ. Αθλητισμός και Πολιτισμός και κυρίως το δυσανάλογό μερίδιο χορηγήσεων που παίρνει ο Πολιτισμός σε σχέση κυρίως με το ποδόσφαιρο.

ΑΜΕΣΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ του προϋπολογισμού των αθλητικών ομοσπονδιών και αυστηρότατη πολιτική στις χορηγίες αφού αυτά είναι λεφτά του φορολογούμενου. Συνεχώς ακούμε για διασπάθιση κονδυλίων και κυρίως είμαστε μάρτυρες του πακτωλού των χρημάτων που πέφτουν στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Θεωρώ καθήκον μου την πρώτη ομοσπονδία που θα ελέγξω αν εκλεγώ είναι την ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ η οποία κρινόμενη πίσω από το αυτοδιοίκητο ( νομικά δεν στέκει ) έχει φέρει το ποδόσφαιρο μας να παίζεται κυρίως με ξένους χωρίς να δίνουμε την απαραίτητη σημασία στους Κύπριους.

Όσον αφορά τον πολιτισμό να μου επιτρέψετε να σας πω ότι οι άνθρωποι του πολιτισμού δεν είναι μόνο η ηθοποιοί, οι τραγουδιστές οι παραγωγοί κ.τ.λ. αλλά και εμείς οι οποίοι εδώ και χρόνια προσφέρουμε στον πολιτισμό προστατεύοντας αυτούς τους ανθρώπους ( είμαι ο πρώτος που είχα επαφή με τις κοινωνικές ασφαλίσεις για να πάρουν το επίδομα τους οι πιο πάνω κατά την διάρκεια του COVID έστω και αν δεν είχαν κοινωνικές ασφαλίσεις. Ασχολούμαι με την μουσική παίζω κιθάρα και βιολί πολλά χρόνια τώρα και ξέρω πολύ καλά τους προβληματισμούς αυτών των ανθρώπων. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι μια αύξηση της χορηγίας που αφορά τον πολιτισμό μέσω του κρατικού προϋπολογισμού αλλά και μια σωστή κατανομή.