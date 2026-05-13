Ο Οδυσσέας τα γυρίζει μετά την κόντρα για το Βασιλικό: Δεν αποκλείει στήριξη Στεφάνου για την Προεδρία της Βουλής

Η μάχη για τις βουλευτικές κάλπες δεν έχει ακόμη κριθεί, όμως οι πρώτες ζυμώσεις για την επόμενη ημέρα φαίνεται πως έχουν ήδη ξεκινήσει, με το βλέμμα να στρέφεται στην προεδρία της Βουλής.

Και ενώ η αντιπαράθεση ανάμεσα σε ΑΛΜΑ και ΑΚΕΛ βρίσκεται στο κόκκινο λόγω της υπόθεσης του Βασιλικού και της δημόσιας σύγκρουσης γύρω από τον Στέφανο Στεφάνου, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης άφησε μια πολιτικά ενδιαφέρουσα χαραμάδα ανοιχτή.

Σε παρέμβασή του στην εκπομπή «Πρώτη Ενημέρωση» που μεταδίδεται από το ΡΙΚ, ο επικεφαλής του κινήματος  «Άλμα» κλήθηκε να απαντήσει αν θα μπορούσε να στηρίξει τον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ για την προεδρία του κοινοβουλίου. Αντί κατηγορηματικού «όχι», επέλεξε να μην αποκλείσει το ενδεχόμενο, σημειώνοντας πως δεν θεωρεί τον Στέφανο Στεφάνου διεφθαρμένο.

Δέον να σημειωθεί ότι δεν ήταν ίδια η απάντηση για ενδεχόμενη στήριξη άλλων προσώπων. Συγκρεκριμένα ο κ Μιχαηλίδης, ήταν ξεκάθαρος σε ό,τι αφορά άλλα πρόσωπα, αποκλείοντας στήριξη προς την Αννίτα Δημητρίου, τον Νικόλα Παπαδόπουλο και τον Χρίστο Χρίστου.

Ξεχωριστή ήταν η αναφορά του προέδρου ρου Κινήματος «Άλμα» στην Ειρήνη Χαραλαμπίδου, για την οποία μίλησε με ιδιαίτερα θετικά λόγια, χαρακτηρίζοντάς την ως πρόσωπο που θα μπορούσε επάξια να αναλάβει την προεδρία της Βουλής.

