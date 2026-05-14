Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Προσφωνεί την Ολομέλεια της ελληνικής Βουλής σήμερα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - «Ιστορική στιγμή», λέει ο Κακλαμάνης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Έλληνας ΠτΒείχε δηλώσει πως για πρώτη φορά στην ιστορία του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει αποδεχθεί πρόσκληση της Βουλής των Ελλήνων και θα προσφωνήσει την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, προσφωνεί σήμερα την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, στην Αθήνα, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου της, Νικήτα Κακλαμάνη. 

Τόσο η Προεδρία της Δημοκρατίας όσο και ο κ. Κακλαμάνης είχαν κάνει λόγο για «ιστορική στιγμή», μετά και την αποδοχή της πρόσκλησης από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη κατά τη συνάντησή τους στο Προεδρικό Μέγαρο, τον περασμένο Μάρτιο. Σε ανάρτησή της τότε στην πλατφόρμα Χ, η Προεδρία έκανε λόγο για εξέλιξη ιδιαίτερης σημασίας για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε ευχαριστήσει κατά τη συνάντηση τον Νικήτα Κακλαμάνη για την πρόσκληση κάνοντας λόγο για «μεγάλη τιμή» για τον ίδιο και για την Κυπριακή Δημοκρατία και για «ιστορική στιγμή». 

Από την πλευρά του, ο κ. Κακλαμάνης είχε δηλώσει πως για πρώτη φορά στην ιστορία του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει αποδεχθεί πρόσκληση της Βουλής των Ελλήνων και θα προσφωνήσει την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα